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Hakkında hapis istemiyle dava açılan Ezgi Mola'dan yeni paylaşım

İpek Er'e tecavüz ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Musa O.'ya yaptığı sert eleştiriler nedeniyle hakkında hapis istemiyle dava açılan Ezgi Mola, İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezden paylaşımda bulunan Mola, "Kadına şiddet bir insan hakları ihlalidir" diyerek destekçilerine teşekkür etti.

Hakkında hapis istemiyle dava açılan Ezgi Mola'dan yeni paylaşım Batman'ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkıştıktan 34 gün sonra, 18 Ağustos 2020'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta, Siirt'te görevli Uzman Çavuş Musa O.'nun kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasında bulundu.
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