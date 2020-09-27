Evindeki eşyaları yakıp, balkonda intihara kalkıştı

Antalya'da eşiyle sorun yaşayan U.Ü., evin mutfağında bazı eşyaları yaktıktan sonra sokak kapısını kilitleyerek, 5'inci kat balkonunda intihar girişiminde bulundu. U.Ü. polisler tarafından ikna edilerek, eyleminden vazgeçirildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk babası U.Ü., iddiaya göre eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle depresyona girdi. Akşam saatlerinde evine gelen U.Ü., mutfak kısmında bazı eşyaları yaktıktan sonra evinin sokak kapısını kilitledi. Ardından balkona çıkan U.Ü., demirlere oturarak intihar girişiminde bulundu.

U.Ü.'yü balkonun korkuluk demirlerinin arkasında gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaktığı ateş nedeniyle yüzünde siyah lekeler oluşan U.Ü.'yü ikna etmek için konuşmaya başladı. Bu sırada komşuları da ikna etmek için "İn oradan, gelelim konuşalım" diye seslendi.

Balkon korkulukları üzerine oturan U.Ü., zaman zaman ayağa kalkıp dengede durmakta zorlanınca çevredekiler büyük korku yaşadı. Polis ekiplerinin uzun süren ikna çabaları sonucunda U.Ü., intihar girişiminden vazgeçerek kilitlediği kapıyı açtı. Eve giren polis ekipleri U.Ü.'yü evden çıkarırken, itfaiye ekipleri ise mutfaktaki alevleri söndürdü.

Bahçeye indirilen U.Ü., kendisini ikna etmek isteyen kişilerden bazılarının elini öpmek istedi, bazılarıyla tokalaştı. U.Ü., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.