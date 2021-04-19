Evinde silahla başından vurulmuş halde bulundu!

Alınan bilgiye göre, Birlik Mahallesi'nde yaşayan Mecit B'nin (42) evinden silah sesi duyan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Belirtilen adrese gelen 112 Acil Servis ekibi, Mecit B'nin başından silahla yaralandığını belirledi.
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mecit B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Öte yandan polis ekipleri, evin bulunduğu sokaktan 2 kişinin kaçtığı bilgisi üzerine araştırma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı.
Soruşturma sürdürülüyor.