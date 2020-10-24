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Evinde otururken hayatının dehşetini yaşadı!

DHA |  24 Ekim 2020 Cumartesi - 19:49 | Son Güncelleme : 24 10 2020 - 19:49

Adana'da Doğan K., evine izinsiz giren bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Doğan K. hastaneye kaldırılırken, silahlı saldırgan ise kayıplara karıştı.


Olay, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde işten eve gelen Doğan K., dairesine izinsiz giren bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu bacağından, göğsünden ve kolundan yaralan Doğan K., silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Doğan K. Acil Servis'te tedaviye alınırken, olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 
 

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Adana ev saldırı
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