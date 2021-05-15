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Evin salonunda oturan aile bir anda neye uğradığını şaşırdı

AA |  15 Mayıs 2021 Cumartesi - 19:47 | Son Güncelleme : 15 05 2021 - 19:47

Kayseri'de bir evin oturma odasındaki alçı sıvaların düşmesi sonucu baba yaralandı, anne ve bebeği yara almadan kurtuldu.


Merkez Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir apartmanın  10. katındaki evin oturma odasının tavanındaki alçı sıvalar döküldü.
 
Odada bulunan ve üzerine sıva düşen baba Yusuf Altunok (33) yaralandı.  Odadaki anne Sevinç ile bir haftalık bebeği Elif ise şans eseri yara almadı.
 
Yusuf Altunok, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Erciyes  Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.
 
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
 
Ailenin yakını Şaban Yıldırım, AA muhabirine, binanın henüz 2-3 yıllık  olduğunu söyledi.
 
Çiftin gördükleri tedavinin ardından 10 yıl sonra ilk bebeklerini  kucaklarına  aldıklarını anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:
 
"Tavanın çöktüğünü duyduk, geldik. Geldiğimizde de bu manzarayla  karşılaştık. Bir haftalık, yeni doğan bir bebeğimiz var. Tek tesellimiz ona bir  şey olmaması. Olay esnasında bebek, annesi ve Yusuf odada. Bebek yatıyor. Çöken  sıva ağırlıklı olarak Yusuf'un bulunduğu kanepeye düşmüş."

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Kayseri oturma odası alçı sıva
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