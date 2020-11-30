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Evi resmen banka gibi! Hepsi miras kaldı...
Kayseri'de yaşayan elektrik elektronik mühendisi Osman Arık, babasından devraldığı, banknot ve madenilerden oluşan para koleksiyonunu aradan geçen uzun yıllara rağmen devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyor.
Sarız ilçesinde terzilik yapan babasının 1990 yılına kadar müşterilerden aldığı paralardan biriktirerek oluşturduğu koleksiyonu devralan Arık, yaklaşık 30 yıldır baba mirasına gözü gibi bakıyor.