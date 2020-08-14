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Ev yapana 40 bin, evini onarana 20 bin TL ödeniyor!

14 Ağustos 2020 Cuma - 8:09 | Son Güncelleme : 14 08 2020 - 8:20

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere evlerinin yapımı, bakım onarımı ve ev eşyası için barınma yardımında bulunuyor. Peki kim bu parayı nasıl alır?


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, barınma yardımlarında üst sınırı bir süre önce 40 bin liraya yükselttiklerini belirterek, “Barınma yardımlarımız normalleşme süreci ve sonrasında da bu oranlarla devam edecek” dedi.
 
Artışa gidildi
 
Yardımın detaylarıyla ilgili bilgi veren Bakan Selçuk, şöyle konuştu: “Betonarme ev yapımına ilişkin bir hanenin alabileceği azami destek tutarını; 25 bin liradan 40 bin liraya, ev onarımında ise hane başına azami 15 bin liradan 20 bin liraya çıkardık. Ayrıca prefabrik ev yapımı yardımı kapsamında bir hanenin alabileceği azami yardım tutarını 20 bin liradan 30 bin liraya yükselttik. Daha önce 3 bin lira olan, afet olayları sonrasında yapılan ev eşyası yardımlarını ise 5 bin lira  yaptık.”
 
Ne yapmak gerekiyor?
 
Bu yardıma hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (701.32 TL) az olan haneler başvurabiliyor. Ayrıca yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine sahip olma ve onarımı yapılacak evin ya da ev yapılacaksa arsanın tam hisseli tapusunu bulundurma gibi şartlar da var. Bu şartları taşıyanlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın şubelerine veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı il veya ilçe şubelerine başvurabilir.
 

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