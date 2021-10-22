Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! TOKİ duyurdu, ayda 1683 TL taksitle...

Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! Kira öder gibi ev sahibi olabilirsiniz. Taksitler 1683 TL'den başlıyor. TOKİ'den açıklama geldi. Yüzde 40 peşinat, 120 ay vadeli ödeme planıyla fırsat duyuruldu. Ev sahibi olmak isteyen alıcılar 134 bin 705 TL peşinat ödeyecek. Taksit ödemeleri ise bin 683 TL'den (KDV hariç) başlıyor. İzmir Yenitepe'deki 141 konut için 2 Kasım tarihinde açık artırma yapılacak. Açık artırmaya internetten de katılım sağlanabilecek. Başvuru yapacak vatandaşlar, gerekli işlemleri Türkiye Halk Bankası aracılığıyla gerçekleştirecek.

Yurt genelinde gayrimenkul sektöründe önemli bir konut yükünü karşılayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İzmir 'de ev sahibi olmak isteyenler için yeni bir fırsat doğdu. Proje kapsamında İzmir Yenitepe'deki 141 konut açık artırma ile satışa sunulacak.

2 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan açık artırma, İzmir Balçova Termal Otel Kardelen Salon'da ve İstanbul 'da ise TOKİ Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Proje için yapılacak açık artırmaya internet yoluyla da katılım sağlanabilecek.

Katılım şartlarını yerine getiren alıcılar, yapılacak açık artırmaya katılabilecek. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar konutları yüzde 40 peşinat, 120 ay vadeli ödeme planıyla satın alma fırsatı bulacak. Proje kapsamında alıcılar, 134 bin 705 TL peşinat ve bin 683 lira (KDV hariç) taksitten başlayan fiyatlarla kira öder gibi ev sahibi olacak.

KONUTLAR KAYIT İŞLEMLERİNİ TAMAMLAMIŞ KATILIMCILARIN TEKLİF ALIMINA AÇILACAK

İzmir Balçova Termal Otel Kardelen Salon'da ve İstanbul'da gerçekleşecek olan müzayede, kayıt ve bayrak işlemleri ile sosyal mesafe kurallarını uygulamak şartıyla Balçova Termal Otel Kardelen Salon'da saat 07.30, İstanbul'da ise saat 08.30 itibari ile başlayacak.

Saat 10.30'da konutlar kayıt işlemlerini tamamlamış katılımcıların teklif alımına açılacak. Öte yandan başvuru yapacak vatandaşlar, gerekli işlemleri Türkiye Halk Bankası aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

Bununla birlikte, teklif alma sonrası Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama işlemleri Türkiye Halk Bankası tarafından belirlenecek, Temerküz Şube aracılığı ile yürütülecek. Açık artırma gününde de başvurular kabul edilecek.

'DEPREME DAYANIKLI OLMASI ÖNEMLİ'

Daireleri inceleyen ve yatırım amaçlı satın almak istediğini ifade eden vatandaşlardan Mustafa Durmaz , zemin ve bahçeli olan daireleri tercih ettiğini ifade etti. Durmaz, "Ben zemin kattaki daireyi gezdim. Beğendim. Dairenin bahçe alanına bakması hoşuma gitti. Binalar arasında mesafenin olması da güzel. Yakında bu bölgenin çok değerleneceğini düşünüyorum. İyi bir yatırım fırsatı. Bu bölgede bir daire sahibi olmak isterim" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Muhammer Yaşar da "Muğla'da yaşıyorum. Muğla'da ev fiyatları uçtu. Geçtiğimiz açık artırma satışlarını kaçırdım. Bu sefer erken davranayım istedim. Daireyi çok beğendim. Güzel malzeme kullanılmış, fiyatlar ve taksitler uygun. İzmir gibi bir yerde bu fiyatlara daire bulmak zor. Geçen sefer alamadım ama bu sefer inşallah alacağım. Depreme dayanıklı olması da benim için önemli" dedi.