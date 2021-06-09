Ev, araba alacakları ilgilendiriyor! Şartlar resmen değişti, artık...

Ev, araba almak isteyenler için önemli bir değişiklik yapıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hacizli malların elektronik ortamda satılması için düzenleme yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, hacizli malların elektronik ortamda satılması için satış ilanı yapılacak. Elektronik ortamda satılamayan menkul malların satışı pazarlık usulüyle fiziki veya elektronik ortamda yapılabilecek.

Ev, araba almak isteyenler ya da daha küçük ürünleri uygun fiyatlarla almak isteyenleri ilgilendiriyor. Haczedilen mallar elektronik ortamda açık artırma yoluyla satılabilecek. Yasal düzenlemesi nisan ayında yapılan uygulamanın tebliği de Resmi Gazete’de dün yayımlandı. Elektronik ortamda satışı yapılacak mallar için satış ilanı yapılacak. Açık artırma, ilanda belirtilen gün ve saat aralığında teklif verme yoluyla yapılacak. Satışa ilişkin farklı mecralarda yapılan ilan ile elektronik ortamda yapılan ilan metinleri arasında farklılık bulunması halinde elektronik ortamda yapılan ilan esas alınacak. Elektronik ortamda satılamayan menkul mallar pazarlık usulüyle fiziki veya elektronik ortamda satılabilecek.