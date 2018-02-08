Ev alacaklara müjde! 20 bin lira...

Bankada birikim yapıp ilk evini alanlara verilen devlet katkısı artıyor. Azami tutar 15 bin liradan 20 bin liraya çıkıyor. Ayrıca tapu harcında indirim ve düşük faizli kredi yolu da açılıyor.

