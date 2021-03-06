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Esra Dermancıoğlu'ndan sert çıkış! 'O çok çirkin, erkek çok yakışıklı...'

Oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun (52) kendisinden 15 yaş küçük meslektaşı Murat Balcı’yla aşk yaşadığı iddia edilmişti. Bu habere bir TV programında yapılan yorumlar, Dermancıoğlu'nu sinirlendirdi.

Esra Dermancıoğlu'ndan sert çıkış! 'O çok çirkin, erkek çok yakışıklı...' Renkli kişiliğiyle tanınan, son olarak 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde 'Behice' karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu, geçtiğimiz yıl Ömer Güneş'ten ayrılmıştı.
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