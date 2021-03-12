Esnafa 100 bin kredi! Kredi Garanti Fonu kapsamında ilave istihdam sağlayan esnafa 100 bin TL kredi başvurusu nasıl, hangi bankadan yapılır?

Ekonomi reformu paketi açıklandı. Ekonomik sıkıntı çeken esnaf için Kredi Garanti Fonu kapsamında yeni bir destek kredisi devreye sokuluyor. Şartları karşılayan vatandaşlara 6 ay geri ödemesiz 24 ay vadeli 100 Bin TL kredi verilecek. 6 ay geri ödemesiz 100 Bin TL Kredi Garanti Fonu kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Ekonomi reformu paketi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Yeni ekonomi paketi kapsamında bir de esnaf için faizsiz kredi müjdesi verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada Kredi Garanti Fonu yeni bir detsek kredisini devreye sokacak. Bu kredi kapsamında küçük ölçekli firmalara destek verilecek. İlave istihdamı amaçlayan bu destek kredisinin hangi şartlarda verileceği ise merak konusu oldu. Küçük ölçekli işletmeler ilave istihdam programı kapsamında destek kredisi kullanmaya hak kazanacak. Firmalar 1 kişiyi istihdam ettiklerinde Kredi Garanti Fonu tarafından 100 Bin TL'ye kadar destek kredisinden yararlanabilecek. En fazla 5 kişiye kadar verilecek olan destek kredisi ile firmalar 500.000 TL tutarında kredi kullanabilecek.

100 BİN TL DESTEK KREDİSİ ŞARTLARI BELLİ Mİ?

Kredi garanti Fonu 100 Bin TL destek kredisinin detaylı şartları henüz belli değil. Verilecek krediler 24 ay vadeli olacak. 6 ay geri ödemesiz verilecek. Krediyi kullanan şirketler alınacak faizlerin büyük bir kısmını sigorta prim ödemelerinden karşılayabilecek. İlave istihdam ettikleri kişiler için sigorta primi ödemeyecek olan firmalar bu şekilde destek kredisini faizsiz almış gibi olacak.

KREDİ GARANTİ FONU 100 BİN TL DESTEK KREDİSİ BAŞVURUSU

Kredi Garanti Fonu 100 Bin TL destek kredisi başvuru yapmak isteyen vatandaşlar bu başvurunun yollarını merak ediyorlar. Başvuru hakkındaki detayların önümüzdeki günlerde açıklanması beklenirken, kredilerin de tıpkı Temel İhtiyaç Desteği Kredisi gibi kamu bankaları olan Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından verilmesi bekleniyor.