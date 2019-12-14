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Esnaf ve tüccar için e-fatura uyarısı!

AA |  14 Aralık 2019 Cumartesi - 12:36 | Son Güncelleme : 14 12 2019 - 12:45

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, 1 Ocak'tan itibaren 5 bin lira üzerindeki tüm faturaların elektronik ortamda düzenlenmesinin zorunlu olacağını belirterek, "Ama esnaf ve tüccar buna hazır değil, bu konu sıkıntı yaratabilir." dedi.


Kartaloğlu, vergi düzenlemelerine ilişkin  değerlendirmede bulundu. Kamuoyunda vergi borçlarına ilişkin yapılandırmaya gidilmesi konusunda  beklenti oluştuğunu aktaran Kartaloğlu, TÜRMOB olarak böyle bir yapılandırmaya  karşı olduklarını söyledi. Kartaloğlu, iki yılda bir vergi yapılandırılmasına  gidilmesinin gündeme geldiğine işaret ederek, "Bu konu, alıştırılmış beklentiye  dönüştü. Bu beklenti de bir şekilde karşılanıyor. Bütçe açığını kapatmak için  vergi geliri toplama yöntemine dönüştü. Biz kayıt dışılığı körüklemesi nedeniyle  bu konuya sıcak bakmıyoruz, her türlü af ve af benzeri düzenlemelere karşıyız."  diye konuştu.
 
DÜZENLEME YAPILMASI GEREKİYOR"
 
Kartaloğlu, konkordato ilan eden şirketlerin sorununun çözümü için  yapılan düzenlemeleri de anımsatarak şu anda konkordato ilanlarının zorlaştığını  ve bu müesseseden verim alınamadığını savundu. Bu şirketlerden bağımsız denetim  ve makul güvence raporu istenmesinin süreci tıkadığını anlatan Kartaloğlu,  konkordato ilan etmek isteyen şirketler için orta yol bulunmasını ve sürecin  biraz daha kolaylaştırılmasını istedi. Kartaloğlu, konkordatonun, iflastan önce  şirketleri kurtarma müessesi olması nedeniyle önem taşıdığına dikkati çekerek,  doğru denetimle bu sürecin yeniden düzenlenebileceğini aktardı.
 
Devletin, vergi borcunu ödemeyen firmalar için e-haciz yoluyla  tahsilata gittiğini ifade eden Kartaloğlu, ancak Maliyeden alacağı olan ve mahsup  talebinde bulunan firmaların da e-hacizle karşılaştığını ileri sürdü. Kartaloğlu,  alacağı olan firmaları sistemden kontrol eden mekanizma kurulmasını önererek,  "E-haciz uygulanan firma banka nezdinde kara listeye giriyor ve kredibilitesi  düşüyor." diye konuştu.
 
Kartaloğlu, kamuda yaşanan e-dönüşümle yılbaşından itibaren ticari ve  mali hayattaki birçok belgenin artık elektronik ortamda düzenlenmesi gerekeceğine  işaret ederek, "Biz de TÜRMOB olarak bu konuda eğitimler düzenliyoruz. 1 Ocak'tan  itibaren 5 bin lira üzerindeki tüm faturalar için elektronik ortamda düzenleme  zorunluluğu getirildi. Ama esnaf ve tüccar buna hazır değil, bu konu sıkıntı  yaratabilir. Samanpazarı'nda, Çıkrıkçılar Yokuşu'nda bir esnaf 5 bin liranın  üzerinde mal satınca fatura istediğinizde 'İnternete bağlanayım, Gelir İdaresinin  portalına gireyim' diyemez. Bir nakliyeci ya da kamyoncu da aynı şekilde. Hal  Kayıt Sistemi için de 1 Ocak'tan itibaren tüm belgeler elektronik olarak  düzenlenmek zorunda. Burada müstahsil makbuzu için sıkıntı çıkabilir. Çiftçiden  ürün alırken, bu makbuzun elektronik ortamda düzenlenmesi gerekiyor. Tarlada,  bağda, bahçede ürün alırken, elektronik belge isteniyor. Bunlar ciddi sorun  olacak." ifadesini kullandı.
 
Kartaloğlu, 5 bin liralık rakamın 50 bin liraya çıkarılması ya da  düzenlemenin ertelenmesi önerisinde bulundu.
 
Turizm sektöründe konaklama vergisi getirildiğine dikkati çeken  Kartaloğlu, "Bu vergi 2020 için yüzde 1, sonrasında ise yüzde 2 olarak  uygulanacak. Sektöre zaten yüzde 8 KDV uygulanıyor, vergi sisteminin sadeliği  açısından KDV yükseltilerek bu yapılabilirdi." dedi.

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Vergi düzenlemesi esnaf ve tüccar 1 ocak e-fatura
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