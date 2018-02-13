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Eskişehir Emniyeti'nden duyarlı davranış! İmha edilmedi...

AA |  13 Şubat 2018 Salı - 18:57 | Son Güncelleme : 13 02 2018 - 19:01

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şubesi, sürücü belgesi işlemlerinin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilmesi çalışmaları kapsamında, dosyası kapatılacaklardan hayatta olmayan 26 kişinin evrakını ve eski fotoğraflarını anı olarak kalması için yakınlarına verdi. İl Emniyet Müdürü Dinç: "Sürücü belgesi dosyalarının bir kısmını imha etmektense tatlı bir anı olarak, yaşamını yitiren kişilerin yakınlarına verelim dedik"


Sürücü belgesi işlemlerinin Nüfus ve Vatandaşlık  İşleri Genel Müdürlüğüne devredilmesi çalışmaları kapsamında, dosyası  kapatılacaklardan hayatta bulunmayan 26 kişinin sürücü belgesi dosyası, Eskişehir  Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şubesince anı olarak kalması için yakınlarına  verildi. 
 
Emniyet Müdürlüğü brifing salonunda sürücü belgesi işlemlerinin  devrine ilişkin düzenlenen törene, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Emniyet Müdür  Yardımcıları Fatih Terzi, Hakan Yaşar, Trafik Tescil Şube Müdürü Nuray Sönmez,  hayatı kaybeden sürücülerin yakınları ve emniyet mensupları katıldı.
 
Dinç, burada yaptığı konuşmada, Trafik Tescil Şube Müdürlüğü  bünyesinde yürütülen sürücü belgesi verilme işlemlerinin Nüfus ve Vatandaşlık  İşleri Genel Müdürlüğüne devredilmesi çalışmaları kapsamında, vefat eden 31 bin  kişinin dosyalarının kapatıldığını söyledi.
 
Dosyalardan 26'sının içinde bulunan ve sürücü belgesi sahiplerine ait  geçmiş tarihlerde çekilmiş fotoğraflar ve evrakın fotokopilerinin, bu kişilerin  yakınlarına hediye edildiğini ifade eden Dinç, şöyle konuştu:
 
"Trafik Tescil Şube Müdürümüz konu ile ilgili eski bir dosya getirdi.  Baktık içinde 1950-1960'lardan kalan çok güzel bir fotoğraf. Acaba bunları  yakınlarına versek nasıl olur diye düşündük. Yakınları ile irtibata geçerek böyle  bir düşüncemizin olduğunun bilgisini kendilerine ilettiğimizde memnuniyetle kabul  etmeleri üzerine içerisinde sürücü belgesi sınav kağıtları, kendi el yazılarıyla  yazdıkları cevapları, o zaman çekilen resimler. Hoş bir seda bırakır duygusuyla  böyle bir etkinliği düzenlemeye karar verdik. Sürücü belge dosyalarından  belirlenen 26'sını imha etmektense tatlı bir anı olarak yaşamını yitiren  kişilerin yakınlarına verelim dedik."
 
Konuşmaların ardından, aralarında bir dönem Eskişehir'de görev yapan  ve şu an hayatta olmayan gazeteciler Sema Pamukçu ve Ünsal Dalgın'a ait belgeler  yakınlarına teslim edildi.
 
Törende, ilk defa yakınlarına ait eski fotoğraflarını gören bazı  vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.
 

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Eskişehir Eskişehir Emniyeti yakınlarına teslim edildi
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