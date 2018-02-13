Eskişehir Emniyeti'nden duyarlı davranış! İmha edilmedi...

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şubesi, sürücü belgesi işlemlerinin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilmesi çalışmaları kapsamında, dosyası kapatılacaklardan hayatta olmayan 26 kişinin evrakını ve eski fotoğraflarını anı olarak kalması için yakınlarına verdi. İl Emniyet Müdürü Dinç: "Sürücü belgesi dosyalarının bir kısmını imha etmektense tatlı bir anı olarak, yaşamını yitiren kişilerin yakınlarına verelim dedik"

Sürücü belgesi işlemlerinin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilmesi çalışmaları kapsamında, dosyası kapatılacaklardan hayatta bulunmayan 26 kişinin sürücü belgesi dosyası, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şubesince anı olarak kalması için yakınlarına verildi.

Emniyet Müdürlüğü brifing salonunda sürücü belgesi işlemlerinin devrine ilişkin düzenlenen törene, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Emniyet Müdür Yardımcıları Fatih Terzi, Hakan Yaşar, Trafik Tescil Şube Müdürü Nuray Sönmez, hayatı kaybeden sürücülerin yakınları ve emniyet mensupları katıldı.

Dinç, burada yaptığı konuşmada, Trafik Tescil Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülen sürücü belgesi verilme işlemlerinin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilmesi çalışmaları kapsamında, vefat eden 31 bin kişinin dosyalarının kapatıldığını söyledi.

Dosyalardan 26'sının içinde bulunan ve sürücü belgesi sahiplerine ait geçmiş tarihlerde çekilmiş fotoğraflar ve evrakın fotokopilerinin, bu kişilerin yakınlarına hediye edildiğini ifade eden Dinç, şöyle konuştu:

"Trafik Tescil Şube Müdürümüz konu ile ilgili eski bir dosya getirdi. Baktık içinde 1950-1960'lardan kalan çok güzel bir fotoğraf. Acaba bunları yakınlarına versek nasıl olur diye düşündük. Yakınları ile irtibata geçerek böyle bir düşüncemizin olduğunun bilgisini kendilerine ilettiğimizde memnuniyetle kabul etmeleri üzerine içerisinde sürücü belgesi sınav kağıtları, kendi el yazılarıyla yazdıkları cevapları, o zaman çekilen resimler. Hoş bir seda bırakır duygusuyla böyle bir etkinliği düzenlemeye karar verdik. Sürücü belge dosyalarından belirlenen 26'sını imha etmektense tatlı bir anı olarak yaşamını yitiren kişilerin yakınlarına verelim dedik."

Konuşmaların ardından, aralarında bir dönem Eskişehir'de görev yapan ve şu an hayatta olmayan gazeteciler Sema Pamukçu ve Ünsal Dalgın'a ait belgeler yakınlarına teslim edildi.

Törende, ilk defa yakınlarına ait eski fotoğraflarını gören bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.