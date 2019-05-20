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Eski Yargıtay üyesi Mustafa Kemal Tepedelen'e 10 yıl hapis

AA |  20 Mayıs 2019 Pazartesi - 16:20 | Son Güncelleme : 20 05 2019 - 17:26

FETÖ'nün Yargıtay yapılanmasında grup sorumlusu olan eski Yargıtay üyesi Mustafa Kemal Tepedelen'e 10 yıl hapis cezası verildi.


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Yargıtay  yapılanması"nda grup sorumlusu olan eski Yargıtay üyesi Mustafa Kemal Tepedelen'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ilk derece  mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılanmasına devam edildi.  Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanık Tepedelen ile  avukatı katıldı.
 
 Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Tepedelen,  örgüt üyesi olmadığını öne sürdü. FETÖ'ye ait okullarda okumadığını iddia eden  Tepedelen, örgütsel stratejilerin belirlendiği toplantılara da katılmadığını  savundu. Tepedelen, örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock kullandığına ilişkin  tespitleri de reddetti.Sanık Tepedelen ile avukatının savunmasını tamamlaması üzerine  duruşmaya ara verildi.
  
Karar
Daha sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete  başkanlık eden Daire Üyesi Fevzi Yıldırım tarafından okundu. Karara göre, sanık Mustafa Kemal Tepedelen'e, "FETÖ'ye üye olmak"  suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan  uzaklaşılarak 8 yıl hapis cezası verildi.Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713  sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza 12  yıla çıkarıldı.
Sanığın duruşmalardaki hal ve tavırları nedeniyle TCK'nin 62.  maddesinde indirim uygulanarak ceza 10 yıla indirildi. Mahkeme heyeti, sanık Tepedelen'in tutukluluk halinin devamına da  hükmetti.
 Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini,  Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.
 
  
 

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