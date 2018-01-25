25 Ocak 2018 Perşembe
İSTANBUL 
7°C / 2°C
GALERİ VİDEO
BIST 118.604 -0.87 EURO 4,6580 0.41
USD 3,7420 0.05 ALTIN 163,460 0.10
CANLI BORSA
TÜMÜ

Eski hakime rekor ceza

AA |  25 Ocak 2018 Perşembe - 19:51 | Son Güncelleme : 25 01 2018 - 19:53

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada, eski hakim "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.


10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, eski hakim tutuklu sanık  Sema Alkan ile avukatı katıldı.
 
Sanık Alkan, atılı suçlamaları kabul etmediğini ifade ederek,  "Dosyadaki deliler yasal değildir. Ayrıca Bylock'u suç delili olarak kabul  etmiyorum. Tanık beyanları soyuttur, gerçeği yansıtmamaktadır. Herhangi bir  örgütle bağım yoktur, suçsuzum." görüşünü savundu.
 
"Ev ablalığı" yapmış
 
Cumhuriyet Savcısı Sinan Yüksel, sanığın örgütün kriptolu haberleşme  programı ByLock'u kullandığını, hukuk fakültesinde öğrenci olduğu yıllarda  kaldığı evdeki öğrencilere "ev ablalığı" yaptığı ve staj döneminde de örgütün  hakim savcı adaylarının sınava hazırlanması için oluşturduğu "çalışma evi"nde  kaldığı yönünde tanık beyanları bulunduğunu belirterek, sanığın  cezalandırılmasını talep etti.
 
Mahkeme heyeti, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8  yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmederek, tutukluluğunun devamına karar  verdi.
 
  

ETİKETLER

Gaziantep hakim fetö
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.