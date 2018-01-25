Eski hakime rekor ceza

10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, eski hakim tutuklu sanık Sema Alkan ile avukatı katıldı.

Sanık Alkan, atılı suçlamaları kabul etmediğini ifade ederek, "Dosyadaki deliler yasal değildir. Ayrıca Bylock'u suç delili olarak kabul etmiyorum. Tanık beyanları soyuttur, gerçeği yansıtmamaktadır. Herhangi bir örgütle bağım yoktur, suçsuzum." görüşünü savundu.

"Ev ablalığı" yapmış

Cumhuriyet Savcısı Sinan Yüksel, sanığın örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığını, hukuk fakültesinde öğrenci olduğu yıllarda kaldığı evdeki öğrencilere "ev ablalığı" yaptığı ve staj döneminde de örgütün hakim savcı adaylarının sınava hazırlanması için oluşturduğu "çalışma evi"nde kaldığı yönünde tanık beyanları bulunduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmederek, tutukluluğunun devamına karar verdi.