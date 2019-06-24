24 Haziran 2019 Pazartesi
İSTANBUL 
33°C / 23°C
GALERİ VİDEO
BIST 95.305 1.36 EURO 6,5670 -0.82
USD 5,7610 -1.06 ALTIN 260,450 -0.61
CANLI BORSA
TÜMÜ

Eski başyaver Ali Yazıcı yeniden yargılanacak

AA |  24 Haziran 2019 Pazartesi - 13:44 | Son Güncelleme : 24 06 2019 - 13:44

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada, Yargıtayın bozma kararının ardından eski başyaver Ali Yazıcı'nın da aralarında bulunduğu 3 sanık yeniden yargılanacak.


İlk duruşması bugün Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacak davada,  eski başyaver Ali Yazıcı, eski Dalaman Deniz Hava Üs Komutanı albay Cenk Bahadır  Avcı ve eski yarbay Hüseyin Yılmaz, mahkemede savunmalarını yapacak.
 
Mahkeme heyeti, ilk duruşmada Yargıtayın sanıklar yönünden bozma  kararına uyulup uyulmayacağına karar vererek, sanık ve sanık avukatlarından da bununla ilgili beyan alacak.
 
ESKİ BAŞYAVERİN CEZASI AZ BULUNDU
 
Eski başyaver Ali Yazıcı'ya "suça yardım"dan verilen 18 yıl hapis  cezasını az bulan Yargıtay 16. Ceza Dairesi, kararı bozarak Yazıcı'nın asli fail  olarak cezalandırılmasını istedi.
 
Ali Yazıcı'nın yanı sıra müebbet hapis cezası alan eski Dalaman Deniz  Hava Üs Komutanı albay Cenk Bahadır Avcı hakkında verilen mahkumiyet kararı da bozuldu.
 
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, beraatine hükmedilen Hüseyin Yılmaz'la  ilgili kararı da bozdu. Sanıkla ilgili Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen  başka bir dava olduğunun hatırlatıldığı kararda, maddi gerçeğin kuşkuya yer  vermeyecek şekilde ortaya çıkarılması amacıyla sanıkla ilgili belge ve beyanların  dosyaya getirtilmesi, gerekli olması durumunda ise davaların birleştirilerek bir  bütün halinde delillerin değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.
 
HAİNLER İKİ POLİS MEMURUNU ŞEHİT ETMİŞTİ
 
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı  Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otelden ayrılmasından kısa süre sonra  helikopterle bölgeye gelen darbeci askerlerce otele 3 helikopterden ateş  açılmıştı.
 
Otel üzerinde bir süre havada kalan helikopterlerden maskeli ve ağır  silahlar taşıyan gruplar inmişti. Bölgeye sevk edilen polis ekipleriyle çatışan  hainler, polis memuru Nedip Cengiz Eker ve Cumhurbaşkanlığı koruma polisi Mehmet  Çetin'i şehit etmişti. 10 kişinin de yaralandığı olaylar sırasında bölgeye sevk  edilen sağlık ekiplerine de ateş açılmıştı.
 
Sabah saatlerine kadar devam eden çatışmalar sonucunda darbeci  hainler, İçmeler mevkisindeki ormanlık alana kaçmıştı. Güvenlik güçlerinin, kaçan hainleri yakalamak için hava ve karadan yürüttüğü operasyonlarda 36'sı  yakalanmış, eski yüzbaşı Burkay Karatepe ise bulunamamıştı.
 
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı  Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin  davada, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince Özel Kuvvetler, Sualtı Taarruz (SAT) ve  Muharebe Arama Kurtarma (MAK) ekiplerinden oluşan suikast timi, ağırlaştırılmış  müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
 
Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan dava dosyası, İzmir  Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmişti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, aralarında Gökhan Şahin Sönmezateş, Şükrü Seymen, Taner Berber ve  Zekeriya Kuzu'nun da bulunduğu 37 sanık hakkında verilen ceza kararlarını hukuka  uygun bulmuştu.
 
Temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 16. Ceza Dairesi,  aralarında Gökhan Şahin Sönmezateş ve Zekeriya Kuzu'nun da bulunduğu FETÖ'nün  suikast timine verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onamıştı.
 
Yeniden yargılaması yapılacak sanıklardan sözde "yurtta sulh konseyi  üyesi" ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başyaveri kurmay albay Ali  Yazıcı, geçtiğimiz hafta karara bağlanan Genelkurmay "çatı" davasında "anayasayı  ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum olmuştu. Eski Yarbay Hüseyin  Yılmaz'ın Akıncı Üssü davasında yargılaması devam ederken, tutuklu bulunan Cenk  Bahadır Avcı da suikast timi davasında müebbet hapis cezası almıştı.
 

ETİKETLER

fetullah ali yazıcı dava
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.