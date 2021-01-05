Eşini ve çocukluk arkadaşını ormanda öldürdü! Flaş detay

İstanbul Arnavutköy’de geçen yıl eşi Aynur Yünkutay ve çocukluk arkadaşı Murat Olgun'u ormanlık alanda silahla ateş ederek öldürdüğü ve bir kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle 48 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık İbrahim Yünkutay hakim karşısına çıktı. Sanık Yünkutay olay gününü anlatarak savunmasını yaptı. Duruşmada, tanık olarak dinlenen sanığın yeğeni Kübra Y. de "Dayım olay yerine giderken 'Kimse konuşmasın' dedi ve araç içerisinde şarkı dinlettirdi" dedi.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık İbrahim Yünkutay getirildi. Öldürülen Murat Olgun'un eşi Elif Olgun da şikayetçi sıfatıyla duruşmada hazır bulundu. Savunmasını yapan sanık İbrahim Yünkutay kan davalarının olduğunu, amcasının da hapiste olduğunu bu sebeple ruhsatsız bir silahının bulunduğunu ve silahı da sürekli yanında taşıdığını söyledi. Sanık Yünkutay, "Tesadüfen eşim Aynur Yünkutay'ın sosyal medya uygulamasında, çocukluk arkadaşım Murat Olgun'un hesabının kayıtlı olduğunu ve arama kayıtlarını gördüm. Bunun üzerine eşimle tartışmaya başladık. Murat'ı arayıp konuşmak istediğimi söyledim. Kahvehanede buluşmak için anlaştık" dedi. Sanık Yünkutay "Gittiğimde Murat, 'Burası kalabalık daha sakin bir yere geçelim' dedi. Ben Aynur'un da geleceğini ve onları yüzleştirmek istediğimi söyledim. Eve gidip Aynur'u ve ısrar etmesi üzerine yeğenim Kübra'yı aldık. Daha sonra ormanlık bir alana gittik. Benim amacım ikisinin de ayağından vurup ailelerinin kapılarına atmaktı. Murat'ın ayağına nişan almıştımki Aynur kendisini onun üstüne attı. O yere yığılırken Murat kaçtı. Peşinden gidip ateş ettim, belinden vuruldu. Bana 'beni öldürme' dedi. Defalarca kez ateş ettim. Murat'ın belinde silah vardı. Ancak onu kullanmasına fırsat kalmadı. O silahı da aldım" dedi.

"ÜÇ ÇOCUĞUM YETİM KALDI"

Şikayetçi Elif Olgun ise, "Benim eşim bana ve çocuklarına aşık bir insandı. Bize çok düşkündü, bu söylenenlerin hiçbiri doğru değil. Üç çocuğum yetim kaldı. Suçluların cezasını çekmesini istiyorum" dedi. Duruşmada, tanık olarak dinlenen sanığın yeğeni Kübra Y., "Dayım olay yerine giderken, 'Kimse konuşmasın' dedi ve araç içerisinde şarkı dinlettirdi" dedi. Mahkeme, sanık İbrahim Yünkutay'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

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