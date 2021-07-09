Eşi kurşun yağdırmıştı! Sözleri duygulandırdı

2012’de evlenen Sabiha ve Samet Mutlu çifti, aralarındaki sorunlar nedeniyle 2019’da ayrı yaşamaya başladı. Mahkeme, boşanma aşamasında olan çiftin çocuğunun geçici velayetini anne Sabiha Mutlu’ya verdi. Baba Samet Mutlu’ya ise her ayın 2. ve 4. hafta sonları çocuğu ile görüşme hakkı tanıdı. Samet Mutlu, Ağustos 2020’de çocuğunu görme bahanesi ile Sabiha Mutlu ve çocuğunu aracına bindirdi. Bir sokak ileri gittikten sonra kuru sıkı tabanca ile Sabiha Mutlu’ya ateş ederek, tehditler savurdu.

5 EL ATEŞ ETTİ

Devam eden süreçte mahkeme kararı doğrultusunda çocuğu ile iletişim kurmaya devam eden Samet Mutlu, 22 Mayıs 2021’de aldığı çocuğu, mahkeme kararınca ertesi gün 18.00’de annesine teslim etmedi. Sabiha Mutlu, çocuğunu almaya gitti. Kapının önünde beklerken Samet Mutlu dışarı çıkarak konuşmak istediğini söyledi. Sokakta konuşmaya başladıkların sırada Sabiha Mutlu, “Çocuğumu 18.00’de getirmen gerekiyor, bu saate kadar durmasına gerek yok, mahkemenin kararına uymalısın” dedi. Bunun üzerine Samet Mutlu, tokat atarak pantolonunun ön kısmından çıkardığı ruhsatsız silahla Sabiha Mutlu’ya ateş etmeye başladı. Sabiha Mutlu bacağına isabet eden kurşunla yere düştü. Samet Mutlu, Sabiha Mutlu yerdeyken 4 el daha ateş etti. Sabiha Mutlu’nun bağırması üzerine çevredeki vatandaşlar tepki gösterince Samet Mutlu, havaya ateş açtı. Vatandaşların aşağı inmeleri üzerine aracına binerek olay yerinden uzaklaşan Samet Mutlu, daha sonra karakola giderek silahıyla birlikte teslim oldu.

ARTIK YÜRÜYEMİYOR

Samet Mutlu tarafından kurşun yağmuruna tutulan ve artık yürüyemeyen Sabiha Mutlu’nun olay nedeniyle sağ elinin 3 parmağının sinirleri de parçalandı. Kalçasına ise protez takıldı.

Tutuklanan Samet Mutlu, amacının öldürmek olmadığını söyledi. Samet Mutlu hakkında ‘eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘silahlı tehdit’ suçlarından 15 yıldan 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

‘VURURUM, ÇIKARIM’

İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasından sonra açıklama yapan Sabiha Mutlu şunları söyledi: “Televizyonda kadına şiddet olaylarını, cinayetleri gördüğünde ‘İşte bak 3 sene yatmış çıkmış. Ben de seni vururum, çıkarım’ diyordu. Evliliğim boyunca öldürmek için teşebbüs etti. Bıçakla yatırdı, kızım kurtardı. Silah çekti, polis kurtardı. Adalet istiyorum. Ayaklarımı geri istiyorum. Engelli kalacağım, yatalağım. Cezasını en üst seviyeden almasını istiyorum. En üstten ceza alsın ki diğerlerine de örnek olsun.”

‘DEVLET ANALARI AĞLATMASIN’

Annesi Sevgi Bircan ise “Adam 2 sene, 3 sene yatıp çıkıp ‘Ya anneni ya babanı ya seni öldüreceğim’ diyor. Çocuğunu almaya giderken bir insan vurulur mu ya. Bıraksana çocuğumu. Devlet niye ceza vermiyor, anaları böyle ağlatıyor” diye konuştu.

DURUŞMAYA SEDYEYLE GELDİ

BOŞANMA aşamasındaki eşi Samet Mutlu tarafından kurşun yağmuruna tutulan Sabiha Mutlu, İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına sağlık ekipleri tarafından sedye ile getirildi. Pandemi sebebiyle mahkeme başkanı, duruşmaya sağlık ekipleri dışında kimsenin alınmasına izin vermedi.

25 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

TUTUKLU Samet Mutlu hakkında ‘eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘silahlı tehdit’ suçlarından 15 yıldan 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.