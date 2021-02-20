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Eser Yenenler ile Berfu Yenenler nasıl tanıştı? 7 ay görüşememişler...
Tescilli güzellerden Berfu Yenenler (26) ile eşi Eser Yenenler'in (36) ilginç bir tanışma hikayesi var. İkinci bebeklerine hamile olan Berfu Yenenler, ilk buluşmada yaşadıklarını anlattı.
Biri son dönemin en ünlü komedyenlerinden, biri de endüstri mühendisi Türkiye Güzeli... Bir yıl flörtün ardından 2019 yılında nikah masasına oturan Eser-Berfu Yenenler çifti, mutluluklarını oğulları Kuzey'in doğumuyla taçlandırdı.