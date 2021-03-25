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Eser Yenenler'den güzel haber geldi

DHA |  25 Mart 2021 Perşembe - 15:52 | Son Güncelleme : 25 03 2021 - 15:52

Oyuncu Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler'in ikinci bebekleri dünyaya geldi. Çift ikinci çocuklarına Mete adını verdi.


Oyuncu Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler'in ikinci bebekleri bugün saat 13.12'de dünyaya geldi. İkinci bebeklerini kucağına alan çift, oğullarına Mete adını verdi. Hastane Başhekimi Dr. Cengiz Bavbek yaptığı açıklamada "Berfu ile Eser Yenenler çiftinin bebekleri 53 santim, 3 kilogram 715 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz." dedi.  Eser Yenenler ile Berfu Yenenler 2019 yılında evlenmişti. Çiftin Kuzey adında bir oğulları daha var.
 
 

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