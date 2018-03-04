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Esed ve destekçilerinden Doğu Guta'yı yarma harekatı

AA |  04 Mart 2018 Pazar - 19:05 | Son Güncelleme : 04 03 2018 - 19:05

Beşşar Esed rejimi ve destekçileri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) "insani ateşkes" kararına rağmen, ablukadaki Dogu Guta'yı ele geçirmek için harekete geçti. Rejim ve Rusya tüm güçleriyle yüklenerek Doğu Guta'yı ortadan ayırmayı hedefliyor.


Suriye'de Esed rejimi ve destekçileri, 5 yıldır abluka altında  tuttukları Doğu Guta bölgesine BMGK'nin ateşkes kararını hiçe sayarak, Rusya'nın  hava desteğiyle kara harekatı başlattı.
 
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, rejim ve destekçisi Rusya  ilk olarak ağır bir şekilde bombaladığı Duma ilçesini ve çevresindeki beldelerin  kontrolünü sağlamak için Doğu Guta'yı ikiye bölmeye başladı.
 
Dün gece harekete geçen rejim güçleri ve destekçileri, muhaliflerin  kontrolündeki Utaya, Neşşabiye, Harizma ve Hoş el Davahre bölgelerini ele  geçirerek ilerlemeye başladı.
 
Rejim güçleri, muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'yı ortadan ikiye  bölerek, ilçe ve beldelerin tümünü kontrol etmeye çalışırken, Rus savaş uçakları  da bölgeye onlarca hava saldırıları düzenledi.
 
Rejim ve destekçileri yeni ele geçirdikleri bölgelerden yaklaşık 3  kilometre doğudan batı yönüne ilerleyerek Haresta ilçesine ulaşması halinde Doğu  Guta bölgesini ikiye ayırmış olacak.
 
Öte yandan bölgede askeri muhalifler ile rejim güçleri arasında  şiddetli çatışmalar sürerken, askeri muhalifler sosyal medya hesaplarından  paylaştıkları bilgilerde, gece kaybettikleri bazı noktaları geri aldıklarını ve  çok sayıda rejim askerini öldürdüklerini duyurdu.
 
ESED REJİMİ, SİVİL YERLEŞİMLERİ BOMBALAMAYA DEVAM EDİYOR
 
Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, Esed rejimi ve  destekçileri BMGK kararı ve Rusya'nın ilan ettiği 5 saatlik ateşkese rağmen bugün  de sabah saatlerinden itibaren, Duma ve Haresta ilçeleri ile Misraba, Arbin,  El-Aşari, Beyt Sava beldelerine hava ve kara saldırıları düzenledi.
 
Saldırılarda Misraba'da 3, El-Aşari'de 1, Beyt Sava'da 1 sivil olmak  üzere toplam 5 sivil can verdi.
 
Rejim güçleri ve destekçilerinin, muhaliflerin kontrolündeki Doğu  Guta'ya 19 Şubat-3 Mart tarihlerinde düzenlediği hava ve kara saldırılarda 718  sivil hayatını kaybetmişti.
 
Böylece, bugünkü saldırılarda hayatını kaybedenlerle birlikte Doğu  Guta'da iki haftada ölen sivil sayısı 723'e yükseldi.
 
BMGK, 24 Şubat'ta aldığı kararla başta Doğu Guta olmak üzere Suriye  genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti. Ancak  "gecikmeksizin" hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl başlayacağı  belirsiz kalmıştı.
 
Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün yerel  saatle 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) arasında geçerli olacak şekilde başladığını  ilan edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.
 
Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin kişi 5 yıldır  abluka altında yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma  Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi,  geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son  aylarda da saldırılarını şiddetlendirdi. İnsani krizin derinleştiği bölgede,  yüzlercesi acil durumda olan binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor.  Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda  bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.
 

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