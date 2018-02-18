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Esed rejiminin Doğu Guta'ya saldırılarında 9 sivil öldü

AA |  18 Şubat 2018 Pazar - 22:31 | Son Güncelleme : 18 02 2018 - 22:31

Beşşar Esed rejiminin, abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesine düzenlediği saldırılarda 4'ü çocuk 9 sivil yaşamını yitirdi.


Esed rejimi, sabah saatlerinden itibaren Duma ilçesi ile Misraba,  Merc, Sakba, Cisrin, Kefer Batna ve Ayn Terma beldelerindeki sivil yerleşim  yerlerine hava ve kara saldırıları düzenledi.
 
Sivil Savunma Kaynaklarına göre, Misraba beldesine düzenlenen hava  saldırılarında 1'i çocuk 4 sivil yaşamını yitirirken, Merc beldesine düzenlenen  roket saldırılarında ise 3'ü çocuk 4 sivil öldü.
 
Rejimin, Sakba beldesine yapılan topçu saldırılarında ise 1 sivil  yaşamını yitirdi.
 
Sivil Savunma ekiplerince kurtarılan yaralılar, sağlık merkezlerinde  tedavi altına alındı.
 
Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivil  yaşıyor.
 
Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan  edilmişti. Ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan  ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırarak son aylarda  saldırılarını şiddetlendirdi.
 
İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda binlerce  sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Hastalardan birçoğu çocuk veya ileri evre  kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlık  yüzünden yaşamını kaybetti.

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