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Esed rejimi BM yardım konvoyunu yine engelledi

AA |  08 Mart 2018 Perşembe - 19:06 | Son Güncelleme : 08 03 2018 - 19:06

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de Beşşar Esed rejiminin ablukası altındaki Doğu Guta'ya bugün gönderilmesi beklenen insani yardım konvoyunun, "güvenli" ve "engelsiz" erişim izni sağlanamaması nedeniyle bölgeye hareket edemediğini duyurdu.


BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, konvoya geçiş izni verilmesi  için dün yaptığı çağrıya rağmen, Esed rejiminin aralıksız süren saldırılarından  dolayı acil insani yardımlar Doğu Guta'ya bugün de ulaşamadı.
 
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) sosyal medya hesabından  yapılan açıklamada, "BM ve ortakları bugün Doğu Guta'ya gidemediler. Fakat  Suriye'de Duma ile kuşatılmış ve ulaşılması zor bölgelerdeki ihtiyaç sahibi  insanlara yardım göndermek için hazır bekliyorlar." ifadesi kullanıldı.
 
Açıklamada, BM konvoylarının Doğu Guta'ya hareket edebilmesi için bir  kez daha, "güvenli" ve "engelsiz" erişim izni sağlanması çağrısında bulunuldu.
 
OCHA Sözcüsü "umutsuz" olduğunu söylemişti
 
OCHA Sözcüsü Jens Laerke, iki gün önce düzenlediği basın toplantısında  geçen pazartesi günü Doğu Guta'ya gönderilen  BM yardım konvoyundaki 46 tırdan  10'unun insani yardım malzemelerini Doğu Guta'ya bırakamadan dönmek zorunda  kaldığını, 4'ünün de kısmen boşaltıldığına dikkati çekmişti.
 
Sözcü Laerke,  rejimin ateşkes ihlaline devam etmesi durumunda Doğu  Guta'ya insani yardım konvoyları gönderilmesi konusunda umutsuz olduğunu  belirtmişti.
 
Laerke, "Bölgede tam bir drama şahit olduk. Konvoy bölgeye ulaşır  ulaşmaz yeniden bombardıman başladı ve geri çekilmek zorunda kaldık. 70 bin  sivile insani yardım ulaştırılması için izin almıştık. Bu kapsamda dün 25 bin  sivile ulaşmaya çalıştık ama tırların bazıları geri döndüğü için ne kadar sivile  yardım ulaştı tam olarak kestiremiyoruz. Bir kez daha Doğu Guta'da ateşkese  riayet edilmesi çağrısında buluyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
 
Rejim ateşkese uymadı
 
BMGK, 24 Şubat'ta aldığı kararla başta Doğu Guta olmak üzere Suriye  genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti. Ancak  "gecikmeksizin" hayata geçirilmesi kararlaştırılan ateşkesin nasıl başlayacağı  belirsiz kalmıştı. Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün  yerel saatle 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) arasında geçerli olacak şekilde  başladığını ilan edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.
 
Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin kişi 5 yıldır  abluka altında yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma  Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi,  geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son  aylarda da saldırılarını şiddetlendirdi. İnsani krizin derinleştiği bölgede,  yüzlercesi acil durumda olan binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor.  Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda  bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.

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