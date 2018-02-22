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Esad yine vurdu! Onlarca ölü

AA |  22 Şubat 2018 Perşembe - 16:29 | Son Güncelleme : 22 02 2018 - 16:36

Suriye'deki Esad rejiminin Doğu Guta'ya düzenlediği şiddetli saldırılarda son 6 saatte 25 sivil hayatını kaybetti. Doğu Guta'da son 3 günde ölenlerin sayısı 275'i geçti.


Suriye'deki Beşar Esad rejiminin ablukada  tuttuğu Doğu Guta'da son 6 saatte 25 sivil öldü. 
 
Doğu Guta'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, bombardımanlarda  saat 10.00 sularından bu yana Doğu Guta'da ölen sivillerin sayısı 25'i buldu.
 
Bölgedeki sivil yerleşimlerden Aftris'te 4, Hammuriye'de 5 ve Duma'da  16 sivil hayatını kaybetti.
 
Rejimin şiddetli saldırılarında son 3 günde ölenlerin sayısı 275'i  geçti.
 
Rejim, son 3 günde 22 sağlık merkezini, bir camiyi ve bir yetimhaneyi  hedef aldı.
 
Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivil  yaşıyor.
 
Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan  edilmişti ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan  ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırdı ve son aylarda  saldırılarını şiddetlendirdi.
 
İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda binlerce  hasta sivil tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre  kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk açlık ve ilaçsızlık  yüzünden yaşamını yitirdi.
 
  
 

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