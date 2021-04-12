Erzurum, Bingöl, Ağrı ramazan imsakiyesi 2021 | İlk oruç saat kaçta başlıyor?

Ramazan ayı başlıyor. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar imsakiye saatlerini sorulamaya başladı. İlk sahur ve iftarı beklerken, 2021 Ramazan imsakiyesi de araştırılıyor. Erzurum, Bingöl ve Ağrı imsakiye 2021…

Sahur ve iftar vakitleri araştırması başladı. Oruç tutacak olan vatandaşlar “Sahur ve iftar vakti saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2021 Erzurum, Bingöl ve Ağrı imsakiyesi...

ERZURUM RAMAZAN İMSAKİYESİ

13 Nisan 2021 Salı (1. Gün)

Erzurum Sahur Vakti: 04:05

Erzurum İftar Vakti: 18:58

Erzurum Teravih Namazı Saati: 20:21

14 Nisan 2021 Çarşamba (2. Gün)

Sahur Saati (İmsak): 04:03

İftar Vakti (Akşam): 18:59

Teravih Namazı (Yatsı): 20:22



15 Nisan 2021 Salı (3. Gün)

Sahur Saati (İmsak): 04:01

İftar Vakti (Akşam): 19:00

Teravih Namazı (Yatsı): 20:23

ERZURUM İMSAK VAKTİ İÇİN TIKLAYIN

BİNGÖL RAMAZAN İMSAKİYESİ

13 Nisan 2021 Salı (1. Gün)

Bingöl Sahur Vakti: 04:11

Bingöl İftar Vakti: 19:00

Bingöl Teravih Namazı Saati: 20:21



Bingöl'de bugün sahur vakti 04:11 bitmektedir. Oruçlar ise 19:00 okunacak olan akşam ezanı ile birlikte açılacaktır. Teravih ve yatsı namazı saat 20:21 kılınacaktır.



14 Nisan 2021 Çarşamba (2. Gün)

Sahur Saati (İmsak): 04:09

İftar Vakti (Akşam): 19:01

Teravih Namazı (Yatsı): 20:22



15 Nisan 2021 Salı (3. Gün)

Sahur Saati (İmsak): 04:07

İftar Vakti (Akşam): 19:02

Teravih Namazı (Yatsı): 20:24

BİNGÖL İMSAK VAKTİ İÇİN TIKLAYIN

AĞRI RAMAZAN İMSAKİYESİ

13 Nisan 2021 Salı (1. Gün)

Ağrı Sahur Vakti: 03:58

Ağrı İftar Vakti: 18:50

Ağrı Teravih Namazı Saati: 20:13



Ağrı'da bugün sahur vakti 03:58 bitmektedir. Oruçlar ise 18:50 okunacak olan akşam ezanı ile birlikte açılacaktır. Teravih ve yatsı namazı saat 20:13 kılınacaktır.



14 Nisan 2021 Çarşamba (2. Gün)

Sahur Saati (İmsak): 03:56

İftar Vakti (Akşam): 18:51

Teravih Namazı (Yatsı): 20:14



15 Nisan 2021 Salı (3. Gün)

Sahur Saati (İmsak): 03:54

İftar Vakti (Akşam): 18:52

Teravih Namazı (Yatsı): 20:16

AĞRI İMSAKİYE VAKTİ

ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMA ŞARTLARI?

İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle Müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.

İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.