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ERÜ'de iki yeni bakteri türü keşfedildi

AA |  05 Mart 2021 Cuma - 18:03 | Son Güncelleme : 05 03 2021 - 18:03

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi'nde yürütülen çalışma kapsamında iki yeni bakteri türü tespit edildi.


Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, ERÜ Bilimsel Araştırma  Projeleri Koordinatörlüğünün desteklediği Veteriner Fakültesi Su Ürünleri ve  Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. İzzet Burçin Satıcıoğlu  yürütücülüğündeki proje kapsamında, 2 bakteri türü keşfedildi.
 
Proje çalışmalarına, Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.  Soner Altun ve Öğretim Üyesi Dr. Muhammed Duman Samsun Ondokuz Mayıs  Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Şahin ve Öğretim Üyesi Dr. Hilal Ay  da katıldı.
 
Bu kapsamda, ayrıntılı fenotipik, kemotaksonomik ve genom  analizleriyle Kayseri ve Muğla sınırları dahilinde gökkuşağı alabalığından izole  edilen iki yeni flavo bakteri türü tespit edildi.
 
 
Bakteri türleri, Latince'de "Türk" manasına gelen "Flavobacterium  turcicum" ve Kayseri ilinin adı "Flavobacterium kayseriense" olarak  isimlendirildi.
 
Çalışmalarda, henüz isimlendirilmemiş farklı bakteri türleri de  bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Yapılan ileri düzey moleküler analizlerle ayrıca balıklarda  enfeksiyona sebep olan üç farklı virülens geni bulundu. Yapılan diğer genomik  analizlerle etkenin insanlarda enfeksiyona neden olma potansiyelinin yüzde 22  olduğu tespit edildi. İsimlendirilen bakteriler taksonomi alanındaki en üst düzey  dergi olan 'Systematic and Applied Microbiology' dergisinde 1 aydan kısa sürede  kabul aldı. Erciyes Üniversitesinin verdiği destekle diğer yeni bakteri  türlerinin polifazik yaklaşım ile identifikasyonu ve isimlendirme çalışmalarına  devam edilmekte."
 

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Kayseri bakteri Kayseri'de Erciyes Üniversitesi
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