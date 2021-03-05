ERÜ'de iki yeni bakteri türü keşfedildi

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi'nde yürütülen çalışma kapsamında iki yeni bakteri türü tespit edildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, ERÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünün desteklediği Veteriner Fakültesi Su Ürünleri ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. İzzet Burçin Satıcıoğlu yürütücülüğündeki proje kapsamında, 2 bakteri türü keşfedildi.

Bu kapsamda, ayrıntılı fenotipik, kemotaksonomik ve genom analizleriyle Kayseri ve Muğla sınırları dahilinde gökkuşağı alabalığından izole edilen iki yeni flavo bakteri türü tespit edildi.

Bakteri türleri, Latince'de "Türk" manasına gelen "Flavobacterium turcicum" ve Kayseri ilinin adı "Flavobacterium kayseriense" olarak isimlendirildi.

Çalışmalarda, henüz isimlendirilmemiş farklı bakteri türleri de bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: