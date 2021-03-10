Masumiyet dizisi ile gündeme gelen Erotomani rahatsızlığı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Bipolar duygu durum bozukluklarında da ataklar esnasında erotomanik hezeyanlar görülebildiğini belirten uzmanlar, rahatsızlığı olan kişilerin genellikle daha yüksek ya da daha ulaşılması zor konumda olan bir kişinin kendisi ile bir ilişki yaşadığını düşündüklerini ifade ediyor. Uzmanlar erotomani ile ilgili uyarıyor ve bu kişilerle ilgili "ünlü biriyle aşk yaşadığını iddia etse de tartışmayın' diyor. Peki, Erotomani nedir? Erotomani kimlerde görülür? Erotomani tedavisi var mı? Erotomani nasıl anlaşılır? Masumiyet dizisi ile gündeme gelen erotomani hastalığı hakkında merak edilenleri Klinik Psikolog Cemre Ece Gökpınar anlattı.

Son günlerde gündemde olan “erotomani rahatsızlığı”, hezeyanlı psikiyatrik bozukluk olarak değerlendiriliyor. Bipolar duygu durum bozukluklarında da ataklar esnasında erotomanik hezeyanlar görülebildiğini belirten uzmanlar, rahatsızlığı olan kişilerin genellikle daha yüksek ya da daha ulaşılması zor konumda olan bir kişinin kendisi ile bir ilişki yaşadığını düşündüklerini ifade ediyor. Uzmanlar, erotomani rahatsızlığı olan bireylerle sanrıları hakkında tartışılmaması gerektiğine dikkat çekiyor.

Uzman Klinik Psikolog Cemre Ece Gökpınar, hezeyanlı psikiyatrik bozukluklar grubunda değerlendirilen erotomani rahatsızlığı hakkında önemli bilgilerle birlikte tedavi yöntemlerini paylaştı.

SANRILARINI DOĞRULAYACAK AÇIKLAMALAR YAPIYORLAR

Psikolog Cemre Ece Gökpınar, ‘Erotomani hezeyanlı yani sanrılı bozukluklar grubunda değerlendirilen psikiyatrik bir rahatsızlıktır’ dedi. Gökpınar, Erotomani rahatsızlığı ile ilgili şunları söyledi:

“Kişi genellikle daha yüksek konumda ya da daha ulaşılması zor konumda olan bir kişinin kendisi ile aşk yaşadığı ya da bir ilişki yaşadığı düşüncesi içerisinde oluyor. Bu kişi zaman zaman işyerinde çalıştığı bir kişi, yolda gördüğü bir yabancı ya da ünlü bir kişi olabiliyor. Bu durum kişi ile tartışılarak çürütülemeyecek ve mantıklı açıklamalar ile ikna edilemeyecek düzeydedir. Kişi bu durumu sistematik bir şekilde savunarak her zaman için bu hezeyanı doğrulayacak açıklamalar bulabiliyor. Yanıma gelmiyor çünkü duyulmasını istemiyor, doğru zamanı bekliyor gibi örneklerden bahsedebiliriz. Zaman zaman kişilerin bu alan dışında başka belirti göstermemeleri ve işlevselliklerinin bozulmamış olduğu gözlemlenebilir.”

BİPOLAR BOZUKLUK ATAKLARINDA EROTOMANİ GÖRÜLEBİLİR

Erotomaninin psikotik bozukluklar içerisinde yer alan bir rahatsızlık olduğunu vurgulayan Gökpınar, “Ancak bipolar duygudurum bozukluklarında ataklar esnasında yine erotomanik hezeyanlara rastlayabiliriz. Örneğin manik epizodda olan bir hasta, bir sanatçının kendisine aşık olduğunu, bir şarkıyı kendisi için yazdığını ve bir televizyon programında sarf ettiği cümlenin aslında kendisine mesaj olduğunun inancı içerisinde olabiliyor” dedi.

EROTOMANİ KİMLERDE GÖRÜLEBİLİYOR?

Erotomani rahatsızlığının bipolar duygudurum bozukluğu, psikotik bozukluk ve hezeyanlı bozukluk gibi psikiyatrik tanı almış kişilerde semptom olarak görülme ihtimali olduğundan bahseden Gökpınar, bazı kişilik bozukluklarında da benzer tablolar gözlemlenebileceğini ifade etti.

MULTİDİSİPLİNER BİR YAKLAŞIMLA TEDAVİ EDİLMELİLER

Klinik Psikolog Cemre Ece Gökpınar, erotomaninin ilaç tedavisi ve eş zamanlı ilerlenen psikoterapi süreci ile çoğunlukla kontrol altına alınabildiğini söyledi ve sözlerini şöyle tamamladı:

“Erotomani’de kişiye özel tedavi protokolü geliştirilmesi ve tedavi ekibinin multidisipliner tedaviye beraber devam etmesi büyük önem taşıyor. Psikiyatri uzmanının değerlendirmeleri ve gerek görülmesi durumunda kişiye ek tedaviler de uygulanabiliyor Bu durum erotomaniye eşlik eden başka bir psikiyatrik rahatsızlık olması durumunda örneğin bipolar bozukluk, tedavinin seyri ve yanıtı değişkenlik gösterebilir. Böyle bir durumda kişinin onaylanmaması ve aynı zamanda da bu konunun kişi ile tartışılmaması gerekir.”