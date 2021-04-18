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Erol Demiröz hayatını kaybetti

DHA |  18 Nisan 2021 Pazar - 17:05 | Son Güncelleme : 18 04 2021 - 17:05

Tiyatro ve sinemanın usta ismi Erol Demiröz, 81 yaşında hayatını kaybetti.


 
Bir yıldır tedavi gören usta oyuncu Erol Demiröz'ün vefat haberini birkaç filminde yer aldığı oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından duyurdu. Mahsun Kırmızıgül paylaşımında, "Tiyatro ve sinema dünyasının en büyük ustası Erol Demiröz babamız vefat etti. Benim için çok değerli olan bir abiyi, babayı, ustayı, hemşerimi kaybettik. Ah Erol baba ah... Duruşun, fikirlerin, asaletin, insanlığın bize çok şey kattı. Bendeki yerin çok başkaydı. Seni unutmayacağız" ifadelerine yer verdi.
 
 

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