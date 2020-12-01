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Ermenistan sefil oldu! Avrupa ordusunun Türk SİHA'ları karşısında hiç şansı yok...
Türk SİHA'larının başarısı dünyada ses getirmeye devam ediyor. Avrupa Konseyi'nin askeri analisti Bayraktar TB2'lerin Dağlık Karabağ savaşında oynadığı kilit rolün muharebe taktiklerini kökünden değiştirdiğini yazdı: "Droneların devrede olduğu modern hareketli bir savaşta birçok Avrupa ordusu Ermenistan'dan daha sefil bir duruma düşebilir. Bu onları düşündürmeli ve endişelendirmeli. Avrupa Dağlık Karabağ savaşında çıkan derslere dikkatli bir şekilde bakmalı."