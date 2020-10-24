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Ermenistan hava aracı ele geçirildi!

Ermenistan hava aracı ele geçirildi! Ermenistan'a ait kamikaze drone Azerbaycan ordusu tarafından etkisiz hale getirildi
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