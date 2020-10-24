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Ermenistan'dan yeni skandal! Bu kez Tarkan'ı 'öldürdüler'
Geçtiğimiz günlerde öldürülen Azerbaycan askerlerinin olduğu iddia edilen fotoğrafları paylaşan Ermenistan Kamu Radyosu, popçu Serdar Ortaç'ın fotoğrafına yer vermşti. Yeni bir skandalla gündeme gelen radyo, bu kez de Tarkan, Aras Bulut Iynemli ve Burak Özdemir'in (CZN Burak) fotoğraflarını, Azerbaycan askeri diyerek paylaştı.
Ermenistan Radyosu yeni bir skandala daha imza attı. Radyonun Türkçe sitesinde “Öldürülen Azerbaycan askerleri” ve “Güneyde zorlu çarpışmalar devam ediyor” başlıklı haberlerin fotoğraflarında şarkıcı Serdar Ortaç ve oyuncu Kaan Girgin’in fotoğrafı paylaşılmıştı.