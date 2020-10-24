Ermenistan'dan yeni skandal! Bu kez Tarkan'ı 'öldürdüler'

Ermenistan Radyosu yeni bir skandala daha imza attı. Radyonun Türkçe sitesinde “Öldürülen Azerbaycan askerleri” ve “Güneyde zorlu çarpışmalar devam ediyor” başlıklı haberlerin fotoğraflarında şarkıcı Serdar Ortaç ve oyuncu Kaan Girgin’in fotoğrafı paylaşılmıştı.