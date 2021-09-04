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Erken tanı ve tedaviyle HIV hastaları normal bir yaşam sürebiliyor

04 Eylül 2021 Cumartesi - 16:26 | Son Güncelleme : 04 09 2021 - 16:26

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Behice Kurtaran, erken tanı konulan ve tedavi olan HIV/AIDS hastalarının normal bir yaşam sürebildiğini bilirdi.


Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık  Derneğince (EKMUD) düzenlenen "II. Türkiye EKMUD HIV Akademisi" Edirne'de  başladı.
 
Aynı zamanda EKMUD Yönetim Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Kurtaran, AA  muhabirine, HIV (insan bağışıklık yetmezliği virüsü) enfeksiyonunun tedavi  edilebilir bir hastalık olduğunu söyledi.
 
HIV enfeksiyonunun yayılımının dünya genelinde devam ettiğine dikkati  çeken Kurtaran, "HIV enfeksiyonu tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek  önemi artan bir enfeksiyon hastalığı. 1980'lerden beri HIV enfeksiyonu pandemi  olarak başladı ve tüm dünyayı halen etkisi altına almakta. Dünya genelinde  değişik şekilde seyrediyor. İnsidansı, yeni hasta sayısı Amerika'da ve Avrupa'da  azalmaya başlarken maalesef ülkemizin de içinde bulunduğu bazı topraklarda  giderek artmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.
 
Kurtaran, HIV ile mücadelede erken tanı ve tedavinin çok önemli  olduğunu vurguladı.
 
HIV hastalığının öldürücü olmadığını, tedavisinin mümkün olduğunun  altını çizen Kurtaran şunları kaydetti:
  
"Tanı alan kişi sayısı çok önemli. Tanı aldıktan sonra tedaviye  ulaşabilir ve normal bir yaşam sürebilir. Bu mesajı herkese vermek istiyoruz.  Riskli cinsel ilişkiden korunulması gerektiğine dair bilgileri mutlaka halkın  bilmesi gerekiyor. Aynı zamanda korunma yöntemleriyle bu hastalığın  önlenebileceğinin bilinmesi gerekli."
 
"Kovid'e odaklanıyoruz ama onun dışında diğer alanları da boş  bırakamayız"
 
EKMUD Başkanı Prof. Dr. İrfan Şencan ise Kovid-19 salgınıyla mücadele  ederken diğer enfeksiyon hastalıklarının da devam ettiğine dikkati çekti.
 
Kovid-19 haricindeki hastalıklara karşı gerekli önlemlerin alınması  gerektiğini dile getiren Şencan şu değerlendirmelerde bulundu:
 
 "Kovid-19 en güncel konumuz ama Kovid-19 pandemisiyle mücadele ederken  HIV de devam ediyor. Kovid ile mücadele ederken sepsisle de mücadele etmemiz  lazım, hekimlerimizin bu konudaki bilgilerinin güncel olması gerekli. Kovid'e  odaklanıyoruz ama onun dışında diğer alanları da boş bırakamayız. Kovid-19'un  verdiği hasarlar yanında diğer taraflarda oluşturduğu eksikliklerin de toplumsal  bir maliyeti var ve onları da en aza indirmeyi de gözetiyoruz."
 

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