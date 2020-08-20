Erken emekli olabilirsiniz! 15 yılda...

Engelli olarak çalışanlara ve sigortalıyken çalışma gücünde kayıp olanların erken emeklilik hakkı bulunuyor. Engellilik derecesine göre en az 15 yıl çalışıp 3600 gün prim ödeyenler erken emekli olabiliyor. Emeklilikleri ise engellilik derecesine göre değişiyor. Bununla birlikte sağlık raporu ve engellilik raporu da gerekli belgeler arasında yer alıyor. Engellilerin emekliliğinde Ekim 2008 tarihi önemli bir tarih...

Milyonlarca kişi merak ediyor. Engelli çalışanların emeklilik şartları nedir? Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan, engelli vatandaşların ne zaman emekli olabileceği konusunda bilinmeyenleri yazdı:

Doğan'ın ilgili yazısı şu şekilde: Engelli okuyuculardan aylardır eleştiri alıyorum; ‘tüm çalışanların emeklilik şartlarını yazıyorsun ama bizim gibi engelli çalışanların emekliliğine hiç değinmiyorsun’ diye. Çok haklılar. İşçi statüsünde çalışanından Bağ-Kurlusuna, memuruna kadar tüm çalışanların emeklilik şartlarını tabloları ile yayımladık, ancak engelli çalışanların haklarına değinmedik. Öncelikle engelli çalışanlardan bu konuda özür diliyorum. Gelelim, engelli olarak Engelli okuyuculardan aylardır eleştiri alıyorum; ‘tüm çalışanların emeklilik şartlarını yazıyorsun ama bizim gibi engelli çalışanların emekliliğine hiç değinmiyorsun’ diye. Çok haklılar. İşçi statüsünde çalışanından Bağ-Kurlusuna, memuruna kadar tüm çalışanların emeklilik şartlarını tabloları ile yayımladık, ancak engelli çalışanların haklarına değinmedik. Öncelikle engelli çalışanlardan bu konuda özür diliyorum. Gelelim, engelli olarak sigorta lı çalışanlar ve sigortalıyken çalışma gücünde kayıp olanların nasıl ve hangi şartlarda emekli olacaklarına.

YAŞ ŞARTI ARANMIYOR

Engelli çalışanların, diğer çalışanlara göre emeklilik şartları daha kolay ve bunu kolaylaştırmak için de bu konuda birçok düzenleme yapıldı. Engellilerin emekliğinde iki önemli kriter var; birincisi sigorta başlangıç tarihi, diğeri prim ödeme gün sayısı. Engelli çalışanlarda yaş şartı aranmıyor. Emeklilikleri ise engellilik derecesine göre değişiyor. Bununla birlikte sağlık raporu ve engellilik raporu da gerekli belgeler arasında yer alıyor. Engellilerin emekliliğinde Ekim 2008 tarihi önemli bir tarih. Bu tarihten önce işe başlayanların emeklilik şartları farklı, bu tarihten sonra işe başlayanların ise farklı.

Emeklilik için Sağlık Kurulu tarafından verilen rapora göre engellilik oranının en az yüzde 40 olması gerekiyor. Engellilik durumunun yüzde 40 ve üzeri olması durumlarında emeklilik için gerekli prim gün sayısı değişiyor. Tabloda tüm bunların detaylarını bulacaksınız.

ÇALIŞMA GÜCÜNDEKİ KAYIP

Bir de çalışırken çalışma gücündeki kayba göre emeklilik durumu var ki, burada da çalışma gücündeki kayba göre sigortalılık süresi ve prim gün sayısı değişiyor. Örneğin, çalışma gücündeki kayıp yüzde 40 olanlar daha geç emekli olurken, yüzde 50’nin üzerinde olanlar daha erken emekli oluyor. Tabloda bunların detayları da yer alıyor. Şunu da belirteyim, 1 Ekim 2008’den sonra engelli sigortalılar en az 15 yıl sigortalılık süresi ve 3960 gün prim ödemeleri halinde emekli olabilecekler.

BAĞ-KUR'DA DURUM FARKLI

Çalışma gücündeki kayba göre emeklilik şartları Bağ-Kurlularda ise biraz daha farklı. Çalışma gücündeki kayıp yüzde 60 ve üzeri olan Bağ-Kurlular, 15 yıl 3960 gün prim ödemeleri halinde emekli olabiliyor. Yüzde 50-59 arası kaybı olanlar 16 yıl çalışmış olmaları ve 4320 gün prim ödemeleri halinde emekli olabilecekler. Çalışma gücündeki kayıp yüzde 40-49 arası olanlar ise 18 yıl çalışıp, 4680 gün prim ödediklerinde emekliliğe hak kazanmış olacaklar.