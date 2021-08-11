Eren Bülbül "İyi ki varsın Eren” paylaşımlarıyla anılıyor! Eren Bülbül kimdir, neden ve nasıl öldü? Eren Bülbül olayı…

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile şehit düşen Eren Bülbül ölümünün 4. yılında İyi ki varsın Eren” paylaşımlarıyla anılıyor. Peki, Eren Bülbül kimdir, nasıl ve neden öldü? İşte Eren Bülbül olayı…

Ölümünden bir süre önce sosyal medya hesabından "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımı yapan Eren, ölümünün 4. Yılında “İyi ki varsın Eren” paylaşımlarıyla anılıyor. Eren Bülbül kimdir, neden ve nasıl öldü? Eren Bülbül olayı…

EREN BÜLBÜL KİMDİR?

Ayşe ve Hasan Bülbül çiftinin çocuğu olarak 1 Ocak 2002 yılında dünyaya gelen Eren Bülbül, Trabzon’nun Maçka ilçesine bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki evde büyüdü.

Köprüyanı İlkokulu ve Çatak İlköğretim Okulu'ndaki eğitim gördükten sonra, Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne devam eden Bülbül, 2016 yılında babasını kaybetti. Babasını kaybetmesinin ardından Trabzonspor'a olan tutkusuyla bilinen Bülbül, okuldan geri kalan zamanlarda yevmiye usulüyle bahçe işlerinde çalışarak ailesinin geçimine katkı sağlamaya çalıştı.

Annesi ve 12 kardeşi ile ekonomik zorluklarla mücadele etmek zorunda kalan Bülbül, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında yaralandı. Bülbül, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Bülbül'ün cenazesi, 12 Ağustos 2017'de Maçka Merkez Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Köprüyanı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

"BİRİ DE ÇIKIP DEMİYOR Kİ EREN İYİ Kİ VARSIN"

Sosyal medyada küçük yaşında odun taşırken görüntülendiği fotoğrafı ve "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımıyla hafızalarda iz bırakan şehit Bülbül'ü, bugün tüm Türkiye"İyi ki varsın Eren" sözleriyle anıyor.