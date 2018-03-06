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Son dakika: Erdoğan'la görüştü gözaltına alındı!

06 Mart 2018 Salı - 9:48 | Son Güncelleme : 06 03 2018 - 12:07

Kudüs direnişinin sembolü 15 yaşındaki Fevzi Cuneydi, İsrail askerleri tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.


 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kudüs direnişinin sembolü olarak gösterdiği 15 yaşındaki Fevzi Cuneydi, geçtiğimiz çarşamba günü havaalanında İsrail askerleri tarafından bir önceki Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğü gerekçesiyle gözaltına alındı. Babası Muhammed'in sağlık sorunları nedeniyle Türkiye'ye gelmek için uçağa binmeye hazırlanırken gözaltına alınan ve aynı gün serbest bırakılan Fevzi'nin mahkemeye kadar yurtdışına çıkması yasaklandı. 
 
KUDÜS DİRENİŞİNDE GÖZALTINA ALINDI
 
Fevzi ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesinin ardından Filistin'de başlayan Kudüs direnişinde, 'İsrail askerlerine taş attığı' iddiasıyla gözaltına alınmıştı.
 
 
Ailesinin geçimini sağlamak için okulu bırakan Fevzi, Türkiye'nin 3 bin dolarlık kefaletini ödemesiyle 19 Aralık'ta serbest bırakılmıştı. İsrail askerleri omzunu kırdığı için çalışamayacak durumda bırakılmıştı. SABAH'a bilgi veren Fevzi Cuneydi, askerlerin kendisine gözaltı süresince kötü davrandıklarını, Erdoğan'la ne görüştüğüne ilişkin sürekli sorular sorduklarını, kendisini darp ettiklerini ve mayısta görülmesi beklenen mahkemesinin sürekli ertelenerek yurtdışına çıkışının tamamen yasaklanacağını kendisine söylendiğini belirtti.
 

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