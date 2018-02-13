Erdoğan'dan sert tepki

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Meclis çalışmalarında başarılı bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum.

Sanılmasın ki Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz arama ve Ege'deki kayalıklarla ilgili fırsat çı girişimler dikkatimizden kaçıyor. Ülkemizin, güneyindeki gelişmelere yoğunlaşmasına fırsat bilerek Kıbrıs'ta ve Ege'de haddini aşanları yanlış hesap yapmamaları konusunda buradan ikaz ediyoruz. Güney sınırlarımızda yanlış hesap yapanların senaryolarını nasıl Fırat Kalkanıyla, Zeytin Dalı operasyonuyla çok yakında Münbiç'te ve diğer bölgelerde atacağımız adımlarla bozuyorsak, onların hesabını da bozarız ve bozacağız.

Kıbrıs açıklarında faaliyet gösteren yabancı şirketlere, Rum tarafına güvenerek hadlerini ve güçlerini aşan işlere alet olmamalarını tavsiye ediyoruz. Bunların efelikleri, bizim ordumuzu, gemilerimizi, uçaklarımızı görene kadardır. Bu işin, öyle gözlerden uzak kaya parçalarında gizlice fotoğraflar çektirmekle, hiçbir geçerliliği olmayan anlaşmalarla, bölgeye sondaj gemileri getirmekle olmayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz.

ABD'YE TEPKİ

Bu nasıl NATO üyeliğidir, bu nasıl NATO'da beraber ortaklıktır. Eğer biz NATO'da berabersek, NATO'nun kendi yürüyen maddeleri, hükümleri ne ise Türkiye buna ne kadar uyması gerekiyorsa Amerika 'nın da o kadar uyması gerekir, bunun da böyle bilinmesi lazım. Şunun da bilinmesini istiyorum Türkiye'de Cumhurbaşkanı olarak NATO eşittir ABD değildir. NATO'da tüm ülkelerin her biri Amerika ile eşittir.

Bizi vururlarsa sert karşılık veririz diyenlerin ömürlerinde hiç Osmanlı tokadı yememiş oldukları da çok açık.