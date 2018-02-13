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Erdoğan'dan sert tepki

AA |  13 Şubat 2018 Salı - 11:41 | Son Güncelleme : 13 02 2018 - 12:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da grup toplantısında konuştu. Erdoğan, "Ege'de haddini aşanları yanlış hesap yapmamaları konusunda buradan ikaz ediyoruz." dedi. Erdoğan ayrıca ABD'ye de sert uyarılarda bulundu.


Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;
 
Kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Meclis çalışmalarında başarılı bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum.
 
Sanılmasın ki Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz  arama ve Ege'deki kayalıklarla ilgili fırsatçı girişimler dikkatimizden kaçıyor.  Ülkemizin, güneyindeki gelişmelere yoğunlaşmasına fırsat bilerek Kıbrıs'ta ve  Ege'de haddini aşanları yanlış hesap yapmamaları konusunda buradan ikaz ediyoruz.  Güney sınırlarımızda yanlış hesap yapanların senaryolarını nasıl Fırat  Kalkanıyla, Zeytin Dalı operasyonuyla çok yakında Münbiç'te ve diğer bölgelerde  atacağımız adımlarla bozuyorsak, onların hesabını da bozarız ve bozacağız.
 
Kıbrıs açıklarında faaliyet gösteren yabancı  şirketlere, Rum tarafına güvenerek hadlerini ve güçlerini aşan işlere alet  olmamalarını tavsiye ediyoruz. Bunların efelikleri, bizim ordumuzu, gemilerimizi,  uçaklarımızı görene kadardır. Bu işin, öyle gözlerden uzak kaya parçalarında  gizlice fotoğraflar çektirmekle, hiçbir geçerliliği olmayan anlaşmalarla, bölgeye  sondaj gemileri getirmekle olmayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz.
 
ABD'YE TEPKİ
 
Bu nasıl NATO üyeliğidir, bu nasıl NATO'da  beraber ortaklıktır. Eğer biz NATO'da berabersek, NATO'nun kendi yürüyen  maddeleri, hükümleri ne ise Türkiye buna ne kadar uyması gerekiyorsa Amerika'nın  da o kadar uyması gerekir, bunun da böyle bilinmesi lazım. Şunun da bilinmesini  istiyorum Türkiye'de Cumhurbaşkanı olarak NATO eşittir ABD değildir. NATO'da tüm  ülkelerin her biri Amerika ile eşittir.
 
Bizi vururlarsa sert karşılık veririz  diyenlerin ömürlerinde hiç Osmanlı tokadı yememiş oldukları da çok açık.

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