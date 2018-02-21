Enerjik kadınlara özel ödül geliyor

Enerjiye ve Türkiye’ye ilham veren kadınlara ödül verilecek. Enerji Bakanı Albayrak, “Kadınlarımızın enerji ve maden sektörlerine olan katkısını artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji ve maden alanında yaptığı çalışmalarla sektöre katkı sağlayan kadınları ödüllendirecek.

Cumhurbaşkanlığı’nın himayelerinde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katılımı ile düzenlenecek ödül töreninde altı farklı kategoride ödüller verilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tüm kategoriler için üniversitelerden, enerji ve maden şirketlerinden, kadın sivil toplum kuruluşlarından adaylarını istedi. Aday süreci tamamlanırken, her kategoride ödül kazanacak kişileri enerji alanındaki yatırım ve faaliyetleriyle tanınan iş insanları ile sanatçıların yer aldığı çok özel bir jüri heyeti belirleyecek. Jüride Meltem Demirören Oktay, Güler Sabancı, Ferit Şahenk, Hülya Koçyiğit, Prof. Dr. Erişah Arıcan, Serra Akçaoğlu, Gülsüm Azeri, Nilüfer Bulut, Sare Aydın Yılmaz bulunuyor.

Enerji ve maden sektörünün gelişme ve büyüme hedeflerine de önemli katkı sunacak program kapsamında, “İş Dünyası Ödülü”, “Akademi Ödülü”, “Kadın Profesyonel Ödülü”, “Örnek Şirket Ödülü”, “Yılın Girişimcisi Ödülü” ve “Yılın Kadını Jüri Özel Ödülü” başlıklarında ödüller verilecek.

Geleneksel olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, “Milli Enerji ve Maden Politikamız kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu proje ile kadınlarımızın enerji ve maden sektörlerine olan katkısını artırmayı bu alanlarda başarılara imza atan kadın profesyonellere dikkat çekerek, toplumsal farkındalık uyandırmayı hedefliyoruz” dedi.

Enerji ve maden alanlarında kadınların daha çok yer aldığı bir iklimin oluşturulmasının, Türkiye’nin enerji alanındaki güçlü yarınlarına büyük değer katacağını vurgulayan Albayrak, bu yıl ilki düzenlenecek ödül töreninin geleneksel hale gelmesini amaçladıklarını ifade etti.

Ödül töreni 6 Mart’ta Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecek.

400 ADAY BELİRLENDİ

Yaklaşık 400 ismin adaylık başvurularının incelemeye alındığı ödül töreni kapsamında verilecek ödül kategorileri de şu şekilde olacak:

Akademi ödülü: Enerji ve maden alanında uluslararası ödül veya projeye imza atmış, uluslararası alanda en fazla makaleye imza atmış kadın akademisyenler arasından seçilecek isim.

Profesyonel ödülü: Enerji ve maden alanında çalışan, konumu ya da pozisyonu fark etmeksizin, sektöre katkı sağlayan işlere imza atmış kadın isme verilecek.

İş dünyası ödülü: Enerji ve maden alanında çalışan, üst düzey görevde bulunan; sivil toplum ve sosyal sorumluluk alanlarında çalışmalara imza atmış, bu alanlarda bir proje içerisinde yer almış kadın isme verilecek.

Girişimci ödülü: Enerji ve maden alanında çalıştığına bakılmaksızın, girişimcilik alanında yaptığı çalışma ile kadınlara örnek olabilecek bir isme verilecek.

Örnek şirket ödülü: Sektörde en yüksek oranda kadın çalıştıran firmaya verilecek.

Jüri özel ödülü: Elde ettikleri başarılar, imza attıkları çalışmalar ve toplumda üstlendikleri sorumluluk ile kadınlara ilham olan bir isme verilecek.

Kaynak: Milliyet