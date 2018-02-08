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Endonezya’da 5,3 büyüklüğünde deprem!

08 Şubat 2018 Perşembe - 14:01 | Son Güncelleme : 08 02 2018 - 14:01

Açe bölgesinin 26 kilometre kuzeydoğusunda yaşanan sarsıntının 10 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.


Endonezya'nın Sumatra Adası'nda bulunan Açe eyaletinde  5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 
 
Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü  Batı Açe bölgesinin 26 kilometre kuzeydoğusunda olan depremin 10 kilometre  derinlikte meydana geldiğini duyurdu.
 
İlk belirlemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybının yaşanmadığı  depreme ilişkin BMKG ve Pasifik Tsunami Merkezi de tsunami alarmı vermedi.
 
"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağında yer alan  Endonezya'da, 26 Aralık 2004 tarihinde meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki deprem ve  ardından oluşan tsunami sonucu diğer bölge ülkelerini de kapsayan geniş bir  alanda 230 bin kişi yaşamını yitirmişti.
 
  

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