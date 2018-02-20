Endonezya’da 1,6 ton uyuşturucu ele geçirildi

Endonezya’da Singapur bandıralı bir gemide 1,6 ton sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucular pirinç çuvallarının içinden çıktı.

Kompas gazetesinin haberinde, gümrük yetkililerinin istihbaratı üzerine Ulusal Narkotik Ajansı (BNN) görevlilerinin Riau Adaları’nın Anambas bölgesi açıklarında Singapur bandıralı bir gemiye operasyon düzenlediği ve içeride 81 adet pirinç çuvalına saklanmış 1 ton 600 kilogram sentetik uyuşturucu bulduğu belirtildi.

Yetkililer, gemi mürettebatından Tayvan vatandaşı 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Geminin, Endonezya ve Avusturalya’ya uyuşturucu sevkiyatı yaptığı şüphesiyle arandığı ifade edildi.

Uyuşturucu ile mücadelede sert önlemler alan Endonezya'da, uyuşturucu kaçakçılarına aralarında idamın da olduğu ağır cezalar veriliyor.