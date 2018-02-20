20 Şubat 2018 Salı
İSTANBUL 
10°C / 6°C
GALERİ VİDEO
BIST 113.433 -2.11 EURO 4,6890 0.53
USD 3,8010 1.14 ALTIN 162,540 -0.15
CANLI BORSA
TÜMÜ

Endonezya’da 1,6 ton uyuşturucu ele geçirildi

20 Şubat 2018 Salı - 17:00 | Son Güncelleme : 20 02 2018 - 17:00

Endonezya’da Singapur bandıralı bir gemide 1,6 ton sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucular pirinç çuvallarının içinden çıktı.


Kompas gazetesinin haberinde, gümrük yetkililerinin istihbaratı  üzerine Ulusal Narkotik Ajansı (BNN) görevlilerinin Riau Adaları’nın Anambas  bölgesi açıklarında Singapur bandıralı bir gemiye operasyon düzenlediği ve  içeride 81 adet pirinç çuvalına saklanmış  1 ton 600 kilogram sentetik uyuşturucu  bulduğu belirtildi.
 
Yetkililer, gemi mürettebatından Tayvan vatandaşı 4 kişinin gözaltına  alındığını açıkladı. Geminin, Endonezya ve Avusturalya’ya uyuşturucu sevkiyatı  yaptığı şüphesiyle arandığı ifade edildi.
 
Uyuşturucu ile mücadelede sert önlemler alan Endonezya'da, uyuşturucu  kaçakçılarına aralarında idamın da olduğu ağır cezalar veriliyor.
 
  

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.