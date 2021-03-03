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En tehlikeli görevlere hazır! Yenilendi, Cobra II...

AA |  03 Mart 2021 Çarşamba - 10:27 | Son Güncelleme : 03 03 2021 - 10:27

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Otokar, Cobra II ürün ailesine "mayına karşı korumalı aracı" ekledi. Yeni nesil mayına karşı korumalı bir araç olan COBRA II MRAP, kullanıcıların yüksek balistik ve mayın koruma ile yüksek taşıma beklentilerini bu sınıf araçlardan farklı bir hareket kabiliyetiyle sunuyor. Dünyadaki benzer mayına karşı korumalı araçlara kıyasla COBRA II MRAP, ağırlık merkezinin alçak olması sebebiyle sadece stabilize yollarda değil, arazide de üstün bir hareket kabiliyeti ve eşsiz bir yol tutuşu sağlıyor.


Cobra II 4x4 zırhlı ürün ailesi,  Türkiye'de ve dünyada 15 ülkede görev alan Cobra ürün ailesinin yeni modeli  olarak tasarlandı, geliştirildi ve 2013'te Otokar ürün gamına eklendi.
 
Kullanıcıların farklı görev ihtiyaçlarına uygun olarak Cobra II,  Cobra'ya kıyasla daha yüksek taşıma kapasitesine ve daha geniş bir iç hacme sahip  olarak tasarlandı. Yüksek hareket kabiliyetine sahip Cobra II, tıpkı Cobra gibi  farklı görevler için modüler bir yapı ile sunuldu.
 
Otokar, Cobra ile elde ettiği başarıyı ailenin yeni üyesi Cobra II ile  pekiştirdi. Cobra II kısa sürede başarılı performansıyla kullanıcıların  beğenisini kazandı; Türkiye'nin yanı sıra ihracat pazarlarında da tercih edilen  bir araç oldu.
 
 
Araştırma ve geliştirme çalışmalarını sürdüren Otokar, son olarak  modüler yapıdaki Cobra II aracının güncel ve gelecek tehditlere karşı "mayına  karşı korumalı araç" (MRAP) versiyonunu geliştirip ürün ailesine ekledi.
 
Yeni nesil mayına karşı korumalı bir araç olan Cobra II MRAP,  kullanıcıların yüksek balistik ve mayın koruma ile yüksek taşıma beklentilerini  bu sınıf araçlardan farklı bir hareket kabiliyetiyle sunuyor.
 
 
Riskli bölgelerde yüksek beka
 
Otokar'ın kara araçlarındaki 35 yıla yaklaşan tecrübesinin ve bilgi  birikiminin yansıtıldığı Cobra II MRAP, riskli bölgelerde yüksek beka kabiliyeti  sağlıyor. Mürettebata balistik, mayın ve el yapımı patlayıcı tehditlerine karşı  üstün koruma sunuyor.
 
Cobra II MRAP, Cobra II ile benzer hareket ve konfor parametrelerini  koruyarak söz konusu tehditlere karşı güvenli bir kullanım sağlıyor. Araç  tabanındaki mayın kalkanı sayesinde üstün mayın koruması, yüksek modüler yapı ve  servis edilebilirlikten kayıp yaşanmadan sunulabiliyor.
 
 
Yüksek harekat kabiliyeti, düşük silüet
 
Cobra II MRAP'ta, 32 binden fazla aracı 35'ten fazla ülkede kullanılan  Otokar'ın farklı arazi ve iklim koşullarında elde ettiği birikimin yansımaları  bulunuyor.
 
Dünyadaki benzer mayına karşı korumalı araçlara kıyasla Cobra II MRAP,  ağırlık merkezinin alçak olması sebebiyle sadece stabilize yollarda değil,  arazide de üstün bir hareket kabiliyeti ve eşsiz bir yol tutuşu sunuyor. Cobra II  MRAP'ın bağımsız süspansiyon sistemi, arazide üstün performans sağlıyor.
 
 Araç, benzerlerine kıyasla daha düşük bir silüete sahip olduğu için  daha az fark ediliyor.
 
Cobra II MRAP, tüm Otokar zırhlı araçları gibi modüler bir tasarıma  sahip bulunuyor. Bu sayede farklı görevlere uygun bir platform olurken,  kullanıcılara muharebe sahasında lojistik avantajlar sunuyor. Özel tasarımı,  yüksek güvenilirlik, bakım ve onarım kolaylığı ve güç paketi, saha şartlarında  bile komple ve hızlı montaj/demontaj yapılmasına imkan veriyor.
 
Modüler tasarımının yanı sıra sahip olduğu yüksek taşıma kapasitesi ve  geniş iç hacim, Cobra II MRAP'a farklı silah sistemlerinin ve görev  donanımlarının entegrasyonuna imkan veriyor.
 
Farklı yerleşim seçenekleri ile 11 kişiye kadar personel taşıma  kapasitesine sahip araç, kullanıcı gereksinimlerine uygun olarak 3 veya 5 kapılı  olarak yapılandırılabiliyor.
 

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Cobra II mayın koruma Otokar
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