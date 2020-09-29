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Emre Aşık karakola sığındı: Beni koruyun
Emre Aşık-Yağmur Sarnıç çiftinin boşanma hikayesi yeni bir hal aldı. Yağmur Sarnıç hakkında tehdit ve adam öldürmeye teşebbüsten ağır ceza mahkemesinde dava açılmasına karar verildi. Emre Aşık ise önceki gün avukatıyla birlikte Ataşehir Asayiş Büro Amirliği’ne giderek eşi Yağmur Sarnıç tarafından tehdit edildiğine dair yaklaşık iki saat ifade verdi. Emre Aşık’ın ifadesinden sonra polis ekipleri Yağmur Sarnıç'ı kaldığı siteden alıp karakola götürdü. Sarnıç, tehdit ve adam öldürmeye teşebbüsten 9 saat ifade verdi.
Sabah gazetesinin haberine göre; eski futbolcu Emre Aşık, eşi Yağmur Sarnıç tarafından tehdit edildiği gerekçesiyle karakola başvurdu.