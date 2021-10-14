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Emniyetten iki günde 3 bin 310 sürücü ve yolcuya emniyet kemeri cezası

AA |  14 Ekim 2021 Perşembe - 22:21 | Son Güncelleme : 14 10 2021 - 22:21

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), ülke genelinde 9-10 Ekim'de yapılan denetimlerde 3 bin 310 sürücü ve yolcuya emniyet kemeri, çocuk bağlama sistemi kullanmamaktan işlem yapıldığını bildirdi.


EGM'den yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde 9-10 Ekim'de sivil  ihbar ekip, yaya personeli ve resmi ekiplerin katılımıyla, kırmızı ışık, cep  telefonu, emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemi kullanımına yönelik eş zamanlı  denetim yapıldı.
 
Uygulamalarda, 3 bin 29 sürücü kırmızı ışık kuralını ihlal etmekten, 3  bin 310 sürücü ve yolcu emniyet kemeri, çocuk bağlama sistemi kullanmamaktan,  1627 sürücü seyir halinde cep telefonu kullanmaktan işlem gördü.
 
Öte yandan, 6-8 Ekim'deki emniyet kemeri ve çocuk bağlama  sistemlerinin kullanımına yönelik denetimlerde ise 16 bin 916 sürücünün emniyet  kemeri kullanmadığı ve 98 araçta çocuk bağlama kemerinin bulunmadığı tespit  edildi.
 
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımına bağlı meydana gelen  trafik kazalarının en aza indirilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla  da 8-9 Ekim'de 35 bin 364 araç veya sürücü denetlendi, alkol etkisinde araç  kullandığı belirlenen 1336 sürücünün belgeleri geçici olarak geri alındı.  Uygulamalarda, 7 sürücünün uyuşturucu madde etkisinde araç kullandığı ve 749  sürücünün belgesinin bulunmadığı tespit edildi.

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