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Emisyon skandalı sonrası flaş karar! Yürürlüğe girdi

AA |  01 Eylül 2020 Salı - 14:54 | Son Güncelleme : 01 09 2020 - 14:54

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, emisyon kurallarına uymayan otomobilleri geri toplatma ve üreticilere para cezası kesme yetkisi aldı.


AB Komisyonu, emisyon skandalı sonrasında hazırlanan, üye ülkelerde  motorlu taşıtların onaylanması ve piyasanın takip edilmesine yönelik yeni  kuralların bugünden itibaren yürürlüğe girdiğini açıkladı.
 
Buna göre, yeni bir otomobil piyasaya sürülmeden önce bağımsız biçimde  performans ve kalite testine tabi tutulacak. Söz konusu onay sürecinde ulusal  makamların kararları tekrar değerlendirilebilecek.
 
AB Komisyonu, bağımsız biçimde araçların kurallara uyumunu kontrol  edebilecek. Üreticilerin mevzuatları ihlal etmeleri halinde Komisyon, AB çapında  araçları geri çağırabilecek.
 
AB Komisyonu, kurallara uymayan üreticilere her otomobil için 30 bin  avroya kadar para cezası kesebilecek.
 
Yeni yönetmelikle AB'de geçmişte uygulanan yeni otomobil onayı ve  piyasa gözetim sistemi önemli ölçüde değişmiş oldu.
 
Daha önce yürürlükte olan AB düzenlemeleri gereği araç üreticilerinin  kurallara uyumunun denetlenmesi ilgili ülkelerin sorumluluğunda bulunuyordu.
 
Yeni kurallarla otomotiv sektöründe tekrar bir skandal çıkması  durumunda AB, üretici firmalara milyarlarca avro ceza verebilecek
 
Emisyon Skandalı
 
ABD Çevre Koruma Ajansı, Eylül 2015'te Volkswagen'in emisyon  testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin  üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.
 
Dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracın emisyon  testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul eden Volkswagen, uzun süre  dizel emisyonu skandalıyla gündemi meşgul etmiş, ABD ve Alman makamlarına yüksek  cezalar ödemiş ve milyonlarca aracını geri çağırmak zorunda kalmıştı.
 
  
 

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