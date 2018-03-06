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Emine Erdoğan: Kadın ve erkek bir bütünün iki yarısıdır

06 Mart 2018 Salı - 22:14 | Son Güncelleme : 07 03 2018 - 1:46

Emine Erdoğan Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni"nde konuştu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Kadınların olmadığı bir siyaset, ekonomi, bürokrasi eksik kalır. Kadınların var olmadığı bir demokrasi mücadelesi, başarıya ulaşamaz." dedi. 
 
Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda Enerji  ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Türkiye'ye Enerji  Veren Kadınlar Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, burada bulunmaktan duyduğu  memnuniyeti ifade ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
 
Bu özel günün, ülkemiz kadınlarına hayırlar getirmesini dileyen Erdoğan, "Vatanın bekası için, evladını, eşini feda eden şehit analarının ve  eşlerinin derin acısını paylaşıyor, yüce yüreklerini hürmetle, muhabbetle  selamlıyorum. Rabbim kalplerini teskin etsin, şehitlerimizi rahmetiyle kuşatsın.  Suriye'nin mazlumları, Filistin’in gözü yaşlı kadınları, Myanmar'ın çaresizleri  başta olmak üzere, mağdur ve mazlum coğrafyalarda yaşayan tüm kadınlar için ‘8  Mart, umut olsun’ diyorum." şeklinde konuştu.
 
 
Emine Erdoğan, kadın konusunun, asırlar boyunca birçok şekilde konuşulduğunu, tartışıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:
 
"Bazen ihtirasların, bazen hak mücadelelerinin mevzusu oldu. Cinsiyetçi bakış, kadın ve erkeği karşı karşıya getirdi. Oysa kadın ve erkek bir  bütünün iki yarısıdır. Tıpkı bir kuşun iki kanadı gibi. Bir kuş nasıl tek kanatla  uçamazsa, insanlık da tek taraflı ilerleyemez. Kadınlarını, hayatın çeşitli  alanlarından men eden toplumlar gelişemez. Özellikle Müslüman toplumlarda,  kadınların mahrumiyetleri söz konusu olduğunda, fatura genellikle dine kesilir.  Oysa hiçbir felsefe, hiçbir düşünce, kadına İslam kadar hakiki bir mevki  vermemiştir. Kadını ve erkeği, birbirinin velîsi kılmıştır. İslamiyetin ilk  dönemlerinde kadın, gerektiğinde toplumun öğretmeni, ticaret kervanlarının  sahibi, hatta savaşların neferi olmuştur. Fakat zaman içinde, farklı dini  yorumlar, İslam’ın gerçek kadın telakkisini tahrif etmiştir. Bugün ne yazık ki  Müslüman toplumlar, henüz Kuran’ın seviyesine yükselememiştir. Böyle bir ortamda  Türkiye, gerek inanç ve kültür kodlarındaki bu özü yeniden hatırlayarak, gerekse  uluslararası hukuku gözeterek, kadınlarımızı hak ettiği mevkiye taşıma  azmindedir."
 
Kadınların olmadığı bir siyasetin, ekonominin, bürokrasinin eksik  kalacağını vurgulayan Erdoğan, "Kadınların var olmadığı bir demokrasi mücadelesi,  başarıya ulaşamaz. Bugün burada, dalgalara, fırtınalara direnerek başarı elde  eden çok sayıda kadın görüyorum. Özellikle erkek egemen sektörlerde kadın varlığı  son derece kıymetlidir. ‘Kadınlar yapamaz’ denen alanlarda, cesaretiniz,  dirayetiniz ile varlık gösterdiniz. Türkiye’ye enerji verdiniz. Hepinizi  kutluyorum." ifadelerini kullandı.
 
 
 
"SİZLERİN ENERJİSİNE TÜM DÜNYA KADINLARININ İHTİYACI VAR"
 
Erdoğan, gelecek yüzyılın en önemli konularının çevre, enerji ve kadın  olacağını belirterek, şunları söyledi:
 
"Kadın gücünü devreye sokabilen toplumlar ilerleyecektir. Çevre ve  enerji gibi, zaman zaman karşı karşıya gelen mevzular söz konusu olduğunda, kadın  varlığı daha da hayati bir önem kazanmaktadır. Tabiatın dilinden iyi anlayan  kadınların, enerji sektörüne elinin değmesi, çok sayıda duyarlılığı beraberinde  getirecektir. Taşıdığı çevresel hassasiyetler nedeniyle ödüle layık görülen  kadınlarımız olduğunu biliyorum. Akademi ile hayatın gerçekleri arasında köprüler  kurarak, içindeki enerjiyi işteki enerjiye taşıyan kadınlar tanıyorum. Yerli  kaynakların kullanımını önceleyen, ekip çalışmalarını ustaca yöneten, yeni  istihdam alanları açan hanım ağalar biliyorum. Gerek evinin işiyle meşgul,  gerekse farklı sektörlerde çalışan, ter döken tüm kadınlarımızın emeği kutsaldır,  hepsi aydınlık geleceğimizin mayasıdır. Dünya tarihi, ‘Kadın başıma ne  yapabilirim?’ yanılgısının karşısında dimdik duran Rosa Parks'ları görmüştür.  Ordulara kafa tutun Nene Hatun'ları yazmıştır. Halide Edip, Birinci Dünya  Savaşı'nın dumanı hala ülkemizin üzerinde tüterken, meşhur konuşmasında şöyle  demişti: 'Bütün milletlerin haklarını kazanacağı gün çok uzak değildir. O gün  geldiği zaman bayraklarınızı alınız, bu maksat için canlarını veren  kardeşlerimizi ziyaret ediniz. Şimdi yemin edin ve benimle birlikte tekrarlayın:  yüreğimizdeki mukaddes heyecan, milletlerin hakları ilan edilinceye kadar devam  edecektir.' Bugün biz de aynı heyecanla haykırıyoruz; yüreğimizdeki mukaddes  heyecan, Afrikalı, Filistinli, Myanmarlı masumların sorunlarını çözünceye kadar  devam edecektir."
 
Geçtiğimiz hafta Afrika ülkelerini ziyaret ettiklerini hatırlatan  Erdoğan, "Oradaki kadınların, çocukların halleri emin olun içimi bir kere daha  acıttı. Sizlerin enerjisine, heyecanına, sadece bu ülkenin değil, tüm dünya  kadınlarının ihtiyacı var. Bize düşen, bu gücü artırmaktır." dedi.
 
 
 
Emine Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:
 
"Enerjimizi çoğaltmanın yolu ise, sevgiden, toplumsal uzlaşıdan  geçiyor. Gelin güç birliği yaparak, mayasında insan sevgisi olan bu enerjiyi,  kulakların duymadığı, gözlerin görmediği sorunlara kanalize edelim, vicdanın sesi  olalım. Güç tek başına anlamlı değildir. Şiddet için de kullanılabilir. Aslolan  bu gücü vicdanın, irfanın emrine vermektir. Bu düşüncelerle, hayatımıza  kattıkları yüksek değerle ödül alan tüm enerjik kadınlarımızı kutluyorum.  Birbirinden başarılı kadınlarımız arasında seçim yapmak zorunda kalan, ülkemizin  medarıiftiharı jüri üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Her biriniz, Türkiye’nin  2023 hedeflerini güçlendirecek birer umutsunuz. Bu ödül gecesinin düzenlenmesine  öncülük eden ve bizleri, başarılarıyla göz kamaştıran kadınlarımızla tanıştıran  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızı yürekten kutluyorum. Bu çalışmaya emek  veren herkese teşekkür ediyorum. Ödüllerin ülkemize hayırlı olmasını diliyor,  hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum."
 
Törende 6 dalda verilen ödülleri, Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii  Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül  Sayan Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Sabancı Holding  Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit  Şahenk takdim etti.
 
Törene, iş, sanat, akademi ve spor dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

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Emine Erdoğan Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni
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