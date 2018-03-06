Emine Erdoğan: Kadın ve erkek bir bütünün iki yarısıdır

Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Bu özel günün, ülkemiz kadınlarına hayırlar getirmesini dileyen Erdoğan, "Vatanın bekası için, evladını, eşini feda eden şehit analarının ve eşlerinin derin acısını paylaşıyor, yüce yüreklerini hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Rabbim kalplerini teskin etsin, şehitlerimizi rahmetiyle kuşatsın. Suriye 'nin mazlumları, Filistin ’in gözü yaşlı kadınları, Myanmar'ın çaresizleri başta olmak üzere, mağdur ve mazlum coğrafyalarda yaşayan tüm kadınlar için ‘8 Mart, umut olsun’ diyorum." şeklinde konuştu.

Emine Erdoğan, kadın konusunun, asırlar boyunca birçok şekilde konuşulduğunu, tartışıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bazen ihtirasların, bazen hak mücadelelerinin mevzusu oldu. Cinsiyetçi bakış, kadın ve erkeği karşı karşıya getirdi. Oysa kadın ve erkek bir bütünün iki yarısıdır. Tıpkı bir kuşun iki kanadı gibi. Bir kuş nasıl tek kanatla uçamazsa, insanlık da tek taraflı ilerleyemez. Kadınlarını, hayatın çeşitli alanlarından men eden toplumlar gelişemez. Özellikle Müslüman toplumlarda, kadınların mahrumiyetleri söz konusu olduğunda, fatura genellikle dine kesilir. Oysa hiçbir felsefe, hiçbir düşünce, kadına İslam kadar hakiki bir mevki vermemiştir. Kadını ve erkeği, birbirinin velîsi kılmıştır. İslamiyetin ilk dönemlerinde kadın, gerektiğinde toplumun öğretmeni, ticaret kervanlarının sahibi, hatta savaşların neferi olmuştur. Fakat zaman içinde, farklı dini yorumlar, İslam’ın gerçek kadın telakkisini tahrif etmiştir. Bugün ne yazık ki Müslüman toplumlar, henüz Kuran’ın seviyesine yükselememiştir. Böyle bir ortamda Türkiye, gerek inanç ve kültür kodlarındaki bu özü yeniden hatırlayarak, gerekse uluslararası hukuku gözeterek, kadınlarımızı hak ettiği mevkiye taşıma azmindedir."

Kadınların olmadığı bir siyasetin, ekonominin, bürokrasinin eksik kalacağını vurgulayan Erdoğan, "Kadınların var olmadığı bir demokrasi mücadelesi, başarıya ulaşamaz. Bugün burada, dalgalara, fırtınalara direnerek başarı elde eden çok sayıda kadın görüyorum. Özellikle erkek egemen sektörlerde kadın varlığı son derece kıymetlidir. ‘Kadınlar yapamaz’ denen alanlarda, cesaretiniz, dirayetiniz ile varlık gösterdiniz. Türkiye’ye enerji verdiniz. Hepinizi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

"SİZLERİN ENERJİSİNE TÜM DÜNYA KADINLARININ İHTİYACI VAR"

Erdoğan, gelecek yüzyılın en önemli konularının çevre, enerji ve kadın olacağını belirterek, şunları söyledi:

"Kadın gücünü devreye sokabilen toplumlar ilerleyecektir. Çevre ve enerji gibi, zaman zaman karşı karşıya gelen mevzular söz konusu olduğunda, kadın varlığı daha da hayati bir önem kazanmaktadır. Tabiatın dilinden iyi anlayan kadınların, enerji sektörüne elinin değmesi, çok sayıda duyarlılığı beraberinde getirecektir. Taşıdığı çevresel hassasiyetler nedeniyle ödüle layık görülen kadınlarımız olduğunu biliyorum. Akademi ile hayatın gerçekleri arasında köprüler kurarak, içindeki enerjiyi işteki enerjiye taşıyan kadınlar tanıyorum. Yerli kaynakların kullanımını önceleyen, ekip çalışmalarını ustaca yöneten, yeni istihdam alanları açan hanım ağalar biliyorum. Gerek evinin işiyle meşgul, gerekse farklı sektörlerde çalışan, ter döken tüm kadınlarımızın emeği kutsaldır, hepsi aydınlık geleceğimizin mayasıdır. Dünya tarihi, ‘Kadın başıma ne yapabilirim?’ yanılgısının karşısında dimdik duran Rosa Parks'ları görmüştür. Ordulara kafa tutun Nene Hatun'ları yazmıştır. Halide Edip, Birinci Dünya Savaşı'nın dumanı hala ülkemizin üzerinde tüterken, meşhur konuşmasında şöyle demişti: 'Bütün milletlerin haklarını kazanacağı gün çok uzak değildir. O gün geldiği zaman bayraklarınızı alınız, bu maksat için canlarını veren kardeşlerimizi ziyaret ediniz. Şimdi yemin edin ve benimle birlikte tekrarlayın: yüreğimizdeki mukaddes heyecan, milletlerin hakları ilan edilinceye kadar devam edecektir.' Bugün biz de aynı heyecanla haykırıyoruz; yüreğimizdeki mukaddes heyecan, Afrika lı, Filistinli, Myanmarlı masumların sorunlarını çözünceye kadar devam edecektir."

Geçtiğimiz hafta Afrika ülkelerini ziyaret ettiklerini hatırlatan Erdoğan, "Oradaki kadınların, çocukların halleri emin olun içimi bir kere daha acıttı. Sizlerin enerjisine, heyecanına, sadece bu ülkenin değil, tüm dünya kadınlarının ihtiyacı var. Bize düşen, bu gücü artırmaktır." dedi.

Emine Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Enerjimizi çoğaltmanın yolu ise, sevgiden, toplumsal uzlaşıdan geçiyor. Gelin güç birliği yaparak, mayasında insan sevgisi olan bu enerjiyi, kulakların duymadığı, gözlerin görmediği sorunlara kanalize edelim, vicdanın sesi olalım. Güç tek başına anlamlı değildir. Şiddet için de kullanılabilir. Aslolan bu gücü vicdanın, irfanın emrine vermektir. Bu düşüncelerle, hayatımıza kattıkları yüksek değerle ödül alan tüm enerjik kadınlarımızı kutluyorum. Birbirinden başarılı kadınlarımız arasında seçim yapmak zorunda kalan, ülkemizin medarıiftiharı jüri üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Her biriniz, Türkiye’nin 2023 hedeflerini güçlendirecek birer umutsunuz. Bu ödül gecesinin düzenlenmesine öncülük eden ve bizleri, başarılarıyla göz kamaştıran kadınlarımızla tanıştıran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızı yürekten kutluyorum. Bu çalışmaya emek veren herkese teşekkür ediyorum. Ödüllerin ülkemize hayırlı olmasını diliyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum."

Törende 6 dalda verilen ödülleri, Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak , Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk takdim etti.