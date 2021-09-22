Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Birleşik Krallık milletvekili ve Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 26’ncı Taraflar Konferansı (COP26) Başkanı Alok Sharma ile görüştü.
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Emine Erdoğan, İklim Değişikliği 26'ncı Taraflar Konferansı Başkanı Sharma ile görüştü
DHA | 22 Eylül 2021 Çarşamba - 16:46 | Son Güncelleme : 22 09 2021 - 16:46