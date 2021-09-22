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Emine Erdoğan, İklim Değişikliği 26'ncı Taraflar Konferansı Başkanı Sharma ile görüştü

DHA |  22 Eylül 2021 Çarşamba - 16:46 | Son Güncelleme : 22 09 2021 - 16:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Birleşik Krallık milletvekili ve Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 26’ncı Taraflar Konferansı (COP26) Başkanı Alok Sharma ile görüştü.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Birleşik Krallık milletvekili ve Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 26’ncı Taraflar Konferansı (COP26) Başkanı Alok Sharma ile görüştü.
 
 
 
 
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Emine Erdoğan İklim Değişikliği 26'ncı Taraflar Konferansı COP26
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