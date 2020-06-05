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Emine Erdoğan'dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı

AA |  05 Haziran 2020 Cuma - 20:22 | Son Güncelleme : 05 06 2020 - 20:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde bir kere daha hatırlamalıyız ki bizler ancak doğanın dengeleri korunursa sağlıklı kalabiliriz." ifadelerini kullandı.


Emine Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj  yayımladı.
 
Tarihin en büyük salgınlarından birinin tüm dünyayla beraber tecrübe  edildiğini belirten Emine Erdoğan, virüsten korunmak için gerekli adımların,  bilim kurullarının yönlendirmesi ile atıldığına işaret etti.
 
Tedbirleri uygularken, sağlığın doğrudan bağlantılı olduğu çevre  sağlığının da göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Emine Erdoğan, "5  Haziran Dünya Çevre Günü'nde bir kere daha hatırlamalıyız ki bizler ancak doğanın  dengeleri korunursa sağlıklı kalabiliriz. Çevre krizi, yakın geleceğimiz için  büyük tehlikelere gebedir. Üzülerek görüyorum ki kullanılmış maske ve eldivenler,  kıyılarımıza çoktan vurmaya başladı bile. Plastik kirliliği, dünyanın geleceğini  tehdit eden son derece vahim bir tabloyken şimdi buna yeni sorunlar ekleniyor."  değerlendirmesini yaptı.
 
"Tabiat, tüm kaynaklarıyla insanlığın eşit payının olduğu ilahi bir  mirastır"
Emine Erdoğan, karantina sürecinde herkesin tabiatın yaralarını  sardığına, karbon emisyonunun metropollerde yüzde 50 oranında azaldığına şahitlik  ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Hatta İstanbul Boğazı'nda yüzen yunusları selamladık. Fakat ne yazık  ki, şiirlere konu İstanbul Boğazı'nda yunuslarla beraber cerrahi maske ve eldiven  atıkları da yüzüyor. Maalesef virüsü temizlemeye çalışırken su israfı da arttı.  En kısa zamanda tasarruf tedbirlerini gündeme almazsak, yarının dünyasında  salgınlarla mücadelede su bulamayacağız. Boşa akıttığımız her damla suyun,  çocuklarımıza zor şartları olan bir gelecek hazırladığını unutmayalım. Asgari 20  saniye boyunca ellerimizi yıkarken musluğu kapalı tutmak, yer altı sularını  kirletmeyecek doğal temizlik malzemeleri kullanmak, tek kullanımlık ürünleri geri  dönüşüme kazandırmak; salgın sürecinde yeni çevre krizlerinin önüne geçecektir.  Dünya Çevre Günü'nde, bu gerçekleri gözardı etmeden, çevre sorunlarımızı yeni bir  bakışla ele almayı umut ediyorum. Unutmayalım, tabiat, tüm kaynaklarıyla  insanlığın eşit payının olduğu ilahi bir mirastır."
 

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Emine Erdoğan 5 Haziran Dünya Çevre Günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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