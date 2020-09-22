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Emekliye zam! Kimin maaşı nasıl değişecek?
Emekli zammı ile ilgili flaş gelişme. Milyonlarca kişi bekliyordu. Zam oranlarına ilişkin ilk veriler geldi. Ayrıca intibak zammı için de girişimler hızlandı. Peki, yapılacak olan zam emekli maaşlarına nasıl yansıyacak? Ek ödemelerde de artış olacak mı? Emeklilerin 2021 ocak zammıyla ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı hakkındaki ilk ipuçlarını enflasyon tahminleri oluşturuyor.
Emeklilerin gözü ocak ayında yapıcak zamam çevrildi.Yeni yılda 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi alacak olan emekliler, ocak artışını gösterecek enflasyon verilerini de yakın takibe aldı.