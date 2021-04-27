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Emekliye bayram müjdesi! Zam geldi, ikramiye tutarı…

27 Nisan 2021 Salı - 21:34 | Son Güncelleme : 27 04 2021 - 21:52

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emekliye bayram ikramiyesi 1100 olarak kararname ile geçireceğiz." açıklamasını yaptı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emekliye bayram ikramiyesi 1100 olarak kararname ile geçireceğiz." açıklamasını yaptı.
 

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