Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emekliye bayram ikramiyesi 1100 olarak kararname ile geçireceğiz." açıklamasını yaptı.
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Emekliye bayram müjdesi! Zam geldi, ikramiye tutarı…
27 Nisan 2021 Salı - 21:34 | Son Güncelleme : 27 04 2021 - 21:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emekliye bayram ikramiyesi 1100 olarak kararname ile geçireceğiz." açıklamasını yaptı.
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