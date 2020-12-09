Emekliye 5'li kazanç! İşte 2021 ödemeleri...

Emekliye güzel haber! Emekliye zam dışında da ödeme yapılacak. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı ocak zammında. Herkes maaşının ne kadar yükseleceğini, zam oranın kaç olacağını merak ediyor. Emeklileri ocak ayında yapılacak zam dışında ek ödemeler de bekliyor. 2021'de emekli vatandaşlara iki kez zam yapılacak. 2 defa da bin lira ikramiye ödemesi olacak. Bunlar dışında banka taahhüdü dolanlar ve yeni aylık bağlananlar promosyondan yararlanacak. Peki, yeni yılda SSK ve Bağ-kur emeklilerinin güncel emekli maaşı ne kadar olacak? Zam ile birlikte emekli maaşlarında ne kadar artış görülecek? İşte emeklilerin merak ettiği tüm detaylar...

Yeni yıl yaklaşırken, emeklilerin gözü 2021 kazançlarına çevrildi. Emekliler, 2021'de 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi alacak. Ayrıca bazı emekliler için promosyon imkanı da olacak. Emekliler, ilk kazancı Ocak'ta elde edecek. SSK ve Bağ-Kur'lulara 2020'nin ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.

Memur emeklilerine ise yüzde 3 zam ve 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark verilecek. Temmuz'da ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılırken, memur emeklilerine yüzde 3 artış ve Ocak-Haziran'da TÜFE yüzde 3'ü aşarsa fark yansıtılacak.

Emeklilere 2021'de de iki kez 1.000'er lira bayram ikramiyesi ödenecek. Ramazan Bayramı ikramiyesinin 10-12 Mayıs, Kurban Bayramı ikramiyesinin 12-16 Temmuz arasında ödenmesi bekleniyor. Ayrıca bazı emekliler için 2021 promosyon yılı olacak. 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve emekli aylığı bağlananlar promosyon alabilecek. En az promosyon maaşa göre 500, 625, 750 lira olacak.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI 2 BİN 983 LİRA

Şu ana kadar gerçekleşen yüzde 6.02'lik zam oranına göre, en düşük memur maaşı 3 bin 719 liradan 3 bin 943 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı da 2 bin 814 liradan 2 bin 983 liraya çıkacak. Memurların aile yardımı da artacak.

6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 505,55 lira alıyorken, bu tutar 535,98 liraya ulaşacak

OCAK'TA MAAŞLAR ARTIYOR

1-5 OCAK: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı

4 OCAK: Zam oranları belli olacak

18-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş

25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

İLK İKRAMİYE MAYISTA

10-12 Mayıs: Ramazan Bayramı ikramiyesi

TEMMUZDA ÇİFTE KAZANÇ

1-6 TEMMUZ: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı

2 TEMMUZ: Zam oranları belli olacak

12-16 TEMMUZ: Kurban Bayramı ikramiyesi

16-26 TEMMUZ: SSK emeklilerine zamlı maaş

26-28 TEMMUZ: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

PROMOSYON

3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekliler promosyon başvurusu yapılabilecek. (Takvim)